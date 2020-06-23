Российский рынок ипотеки вернулся к росту после апрельского падения. По оценкам финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и аналитического агентства Frank RG, в мае 2020 года объем ипотечного кредитования в стране достиг 205 миллиардов рублей. Это на восемь процентов больше, чем в мае 2019-го. В количественном выражении банки за месяц выдали 87 тысяч кредитов (плюс 1,4 процента к маю прошлого года).

Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, одним из основных драйверов роста рынка жилищного строительства и ипотеки стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5 процента годовых. Она позволяет любому гражданину РФ взять в кредит до восьми миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до трех миллионов рублей в других регионах по льготной ставке. В мае на новую программу, запущенную по поручению президента в конце апреля и действующую до 1 ноября 2020-го, пришлось около 20 процентов всех ипотечных займов.

За семь недель действия программы банки приняли более 145 тысяч заявок и выдали 30,7 тысячи кредитов на 77,2 миллиарда рублей. В Северо-Западном федеральном округе лидером ожидаемо оказался Санкт-Петербург, жители которого получили 3,5 тысячи льготных займов. При этом доля ипотеки с господдержкой в общем объеме петербургских ипотечных сделок превысила 80 процентов. В целом по стране, по данным ДОМ.РФ, Северная столица заняла второе место после Москвы.

- Льготная ипотечная программа с господдержкой под 6,5 процента годовых позволяет почти на треть снизить платежи по жилищному кредиту, - подчеркивает глава Северной столицы Александр Беглов.

В текущем году в Санкт-Петербурге, который входит в пятерку регионов-лидеров по объемам жилищного строительства, предусмотрен ввод 3,7 миллиона квадратных метров жилья. Как отмечают крупнейшие застройщики города, в мае количество сделок с недвижимостью на первичном рынке выросло в полтора раза.

- Мы видим, что благодаря экономии, возникающей на субсидированной ипотечной ставке, ипотечный платеж за собственную квартиру становится ниже, чем стоимость съема аналогичного жилья. Это революционное изменение на рынке, - комментирует ситуацию гендиректор крупной компании по строительству и продаже жилья в Санкт-Петербурге Юрий Константинов.

Поддержку рынку ипотечного кредитования оказывают и другие льготные программы с государственным участием. Среди них - сельская ипотека, масштабы которой, впрочем, несопоставимы с масштабами льготной ипотеки на квартиры в новостройках.

Кредиты на строительство и покупку жилья в сельской местности по ставке до трех процентов годовых выдаются с марта. За три месяца их успели получить чуть менее восьми тысяч человек, и объем госсредств почти исчерпан из-за ажиотажного спроса. Что касается новой программы, запущенной в апреле, ее лимит составляет 740 миллиардов рублей. Это примерно 247 тысяч кредитов по ставке 6,5 процента годовых.

К примеру, жители Новгородской области к концу мая подали около 350 заявок на сельскую ипотеку. Получили льготный заем всего 23 человека. Причем, как показывает статистика, чаще всего новгородцы желают приобрести в сельской местности вторичное жилье.

- Льготная программа сельского кредитования направлена на возрождение села. И, конечно, строительство жилья на сельских территориях предусмотрено программой, - поясняет Павел Морякин, заместитель директора новгородского филиала банка, участвующего в программе сельской ипотеки. - Однако новгородцы сейчас, в период непростой экономической ситуации, предпочитают "синицу в руках", и это можно понять. В Новгородской области хватает свободного вторичного жилья.

Что касается российского рынка жилищного строительства, он, по словам экспертов, начал восстанавливаться после майских праздников.

Прямая речь

Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ:

- На один вложенный рубль компенсации процентной ставки, а мы всего заложили около шести миллиардов, шесть-семь рублей поступает в бюджет. Было создано несколько сотен тысяч рабочих мест. Более того, сегодня эта мера позволяет с уверенностью говорить, что мы в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" показатель по ипотеке в этом году точно перевыполним.