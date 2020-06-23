Стали известны регионы, где рождается больше всего детей

Росстат назвал регионы страны с наиболее высокими и низкими коэффициентами рождаемости. Этот показатель означает, сколько детей рождается у женщины детородного возраста.

Как сообщает RT, в целом по стране коэффициент рождаемости составляет 1,5. Самый высокий показатель в Республике Тыва - 2,72. Это означает, что в большинстве семей региона воспитывается два-три ребенка.

В Чечне коэффициент составляет 2,58, в Ненецком автономном округе - 2,17, в Республике Алтай - 2,11. Замыкает пятерку лидеров Сахалинская область с показателем 1,95.

А самый низкий показатель зафиксирован в Ленинградской области, здесь коэффициент - 1,07. Этот показатель можно объяснить особенностями региона. В Ленинградской области отмечается значительный прирост населения за счет миграции, то есть, люди переезжают сюда из других регионов и семьи часто не торопятся с рождением ребенка.

Кроме того, особенность городов Мурино или Кудрово в том, что значительное количество жителей здесь снимают квартиры и не имеют прописки. Соответственно, они не фигурируют в общей статистике.

В перспективе власти Ленинградской области планируют обратиться к сотовым операторам, чтобы выяснить, сколько людей реально живут в городах региона на границе с Петербургом.

Также в числе регионов, где зафиксирован низкий коэффициент рождаемости оказались Мордовия с показателем 1,17, Смоленская область (показатель 1,21), а также Пензенская и Тульская области (показатель 1,26).