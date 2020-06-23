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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Стали известны регионы, где рождается больше всего детей

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росстат назвал регионы страны с наиболее высокими и низкими коэффициентами рождаемости. Этот показатель означает, сколько детей рождается у женщины детородного возраста.

Как сообщает RT, в целом по стране коэффициент рождаемости составляет 1,5. Самый высокий показатель в Республике Тыва - 2,72. Это означает, что в большинстве семей региона воспитывается два-три ребенка.

Фото: iStock
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В Чечне коэффициент составляет 2,58, в Ненецком автономном округе - 2,17, в Республике Алтай - 2,11. Замыкает пятерку лидеров Сахалинская область с показателем 1,95.

А самый низкий показатель зафиксирован в Ленинградской области, здесь коэффициент - 1,07. Этот показатель можно объяснить особенностями региона. В Ленинградской области отмечается значительный прирост населения за счет миграции, то есть, люди переезжают сюда из других регионов и семьи часто не торопятся с рождением ребенка.

Кроме того, особенность городов Мурино или Кудрово в том, что значительное количество жителей здесь снимают квартиры и не имеют прописки. Соответственно, они не фигурируют в общей статистике.

В перспективе власти Ленинградской области планируют обратиться к сотовым операторам, чтобы выяснить, сколько людей реально живут в городах региона на границе с Петербургом.

Также в числе регионов, где зафиксирован низкий коэффициент рождаемости оказались Мордовия с показателем 1,17, Смоленская область (показатель 1,21), а также Пензенская и Тульская области (показатель 1,26).

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Сибирь СЗФО Ненецкий АО СЗФО Ленинградская область ДФО Сахалинская область СКФО Чеченская Республика СФО Тыва

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