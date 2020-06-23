Туроператор "Ника" заявил о прекращении деятельности

Один из крупнейших туроператоров Петербурга "Ника" заявил о прекращении своей деятельности. На сайте компании появилось соответствующее заявление.

Согласно заявлению туроператора, "Ника" больше не может исполнять своих обязательство по договорам перед туристами. В компании это объясняют пандемией коронавирусной инфекцией и общей ситуацией на рынке, когда все турпоездки отменяются. Второй причиной, как говорит оператор, явилась позиция страховой компании, которая не продлила с "Никой" договор страхования ответственности, а финансовые гарантии заканчиваются 23 июня.

"Ника" занималась как организацией туров по России, так и выездных путешествий. Это одна из старейших туркомпаний Петербурга, она была основана в 1993 году.

В заявлении отмечаются, что туроператор не имеет возможности предоставить туристам путевки из-за закрытых границ, перенести туры - тоже.

В ближайшее время офис туроператора в Москве будет закрыт, представительство компании в Петербурге продолжит работу в дистанционном формате для урегулирования спорных вопросов.