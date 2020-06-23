В больницу Ленинградской области подкинули новорожденного ребенка

На крыльцо больницы Приозерска на севере Ленинградской области подкинули новорожденного. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что коробка с ребенком, которому не больше одного-двух дней, была обнаружена на крыльце приемного покоя больницы Приозерска вчера, 22 июня около пяти часов вечера. Согласно предварительной информации, коробку с новорожденным мог оставить мужчина. Другие подробности полицейские пока не разглашают.

Сейчас сотрудники полиции опрашивают работников больницы и возможных очевидцев и проводят необходимую в таких случаях проверку. Устанавливаются и разыскиваются родители новорожденного.