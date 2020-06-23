В Калининградской области откроют фитнес-центры и спортивные секции

В Калининградской области с 29 июня возобновят групповые спортивные тренировки. Соответствующее постановление регион принял сегодня, 23 июня. Оно касается фитнес-центров, детских и взрослых физкультурно-спортивных секций, спортивных клубов. Исключение - занятия в бассейнах. Водным дворцам пока работать не разрешили.

Как пояснили в пресс-службе правительства Калининградской области, спортиндустрия сможет функционировать в ограниченном режиме, следуя всем санитарным требованиям. Численность групп в закрытых помещениях не должна превышать 10 человек, на открытых площадках - 15 человек.

Кроме того, с 29 июня в регионе возобновляют работу учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Одновременно в классах должны находиться не более 12 человек.

По состоянию на 23 июня в Калининградской области коронавирус диагностировали у 2348 пациентов, 38 человек скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5043 гражданина, контактировавших с пациентами, в том числе 89 в условиях обсерватора.