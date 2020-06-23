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Проект: В регионах

Место для швартовки

В Карелии собираются развивать круизный туризм
Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 135(8189)
В Карелии заявили о создании нового туристического кластера, в который войдет территория Заонежья с островом Кижи. Для этого достроят участок дороги "Великая Губа - Оятевщина". Это даст возможность путешественникам посещать музей под открытым небом вне зависимости от навигации. С самой крайней материковой части на остров их будут перевозить на пароме. А еще республика планирует развивать круизный туризм.

Возведение участка дороги в 31 километр планируют завершить в будущем году. Трасса соединит Заонежье с федеральной дорогой М-119 "Вологда - Медвежьегорск". И уже ведется работа по подготовке, межеванию, постановке на кадастровый учет потенциально возможных земельных участков для строительства туристических объектов в этой материковой зоне, подступающей непосредственно к Кижскому погосту. Данные проекты планирует реализовать сам музей за федеральные деньги: возведение гостиниц, гостевых домов, кафе, объектов торговли.

В новый туристический маршрут войдут шесть исторических деревень, в том числе Фоймогуба с легендами о Шуньгской ярмарке, о Марфе Романовой, деревня Кузаранда и другие. На данной территории сохранились и участки малонарушенных лесов, а также места обитания редких видов животных и растений. Это, по мнению экспертов, позволит активно продвигать экологический туризм. Предполагается, что развитие данного кластера приведет к росту посещения музея-заповедника "Кижи" с 230 тысяч человек в год, как сегодня, до 300 тысяч.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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В прошлом году правительство России выделило республике субсидию в 56,5 миллиона рублей на развитие туристических кластеров. Эти средства пошли на "Легенды Карелии". Планируется и создание кластера "Карельское Беломорье". 600 миллионов рублей федеральных денег направят также на развитие современной инфраструктуры комплекса беломорских петроглифов - древних наскальных рисунков. Это позволит увеличить туристический поток до 100 тысяч путешественников ежегодно. На сегодняшний день их в десять раз меньше. Но власти заявляют, что с открытием нового комплекса беломорских петроглифов гостей станет значительно больше.

Однако, как считают эксперты, пока не так много поводов для оптимизма. С одной стороны, туристы есть, а с другой - полноценной туристической отрасли пока нет. По мнению президента Ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимира Шарова, о туризме как об отрасли можно говорить только тогда, когда финансовый вклад предприятий, работающих в этой сфере, составляет не менее шести-семи процентов в региональной экономике.

Туризм в Карелии традиционно рассматривался в качестве одной из наиболее перспективных отраслей экономики. Вместе с тем это не предполагает, что республика сможет развиваться и процветать только за его счет. Пока доля в валовом региональном продукте составляет не более четырех процентов.

- Конечно, важно развивать кластеры, событийный туризм, паломнический, активные виды отдыха. Но почему республика не строит суда класса река - море? Карелии надо иметь свой флот, дебаркадеры например. Ведь в большинстве своем регион используют как транзитный - по пути на Валаам, Соловки, в Кижи, - уверен Владимир Шаров.

При всем богатстве карельского туристического меню наиболее перспективным и экономически значимым направлением представляется уникальный круизный потенциал

Чиновники отвечают: пока нет возможностей для восстановления судостроительного производства. Слишком затратно. Поэтому главная задача - ремонт причальных стенок: чтобы круизные теплоходы, следующие на остров Кижи и обратно, могли швартоваться в Петрозаводске. И, следовательно, туристы имели бы возможность побывать в городе, купить сувениры, поесть в ресторанах и кафе.

Правда, в последнее время как будто заговорили о необходимости развивать в регионе круизный туризм. По мнению министра транспорта России Евгения Дитриха, он бы мог стать мощным драйвером роста для всего региона. По статистике, круизные маршруты из Санкт-Петербурга и Петрозаводска к музею-заповеднику "Кижи" и острову Валаам входят в тройку самых популярных круизных направлений России.

Фото: В. Соколов/РИА Новости
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- В Карелии более 60 тысяч озер, соединенных 27 тысячами рек. Общая протяженность внутренних водных путей составляет 2,7 тысячи километров, и ко множеству популярных природных, культурных и исторических достопримечательностей доступ возможен только по воде. Поэтому при всем богатстве карельского туристического меню наиболее перспективным и экономически значимым направлением представляется уникальный круизный потенциал, - уверен Евгений Дитрих.

Пока же в республике он слишком слабо развит. Например, по Беломорско-Балтийскому каналу в прошлом году совершили путешествие чуть более трех тысяч человек. Проблемы все те же - негде швартоваться, никак не подойти к населенному пункту. В ближайшее время причалы все же собираются построить в Лахденпохье и Хийденсельге, возможно также создание комплекса причальных и волнозащитных сооружений в Деревянской бухте Онежского озера для швартовки маломерных судов и круизных теплоходов. Запускается и проект на основе государственно-частного партнерства - туристско-рекреационный кластер "Южная Карелия".

Между тем

Национальное блюдо - карельская калитка - станет первым территориальным брендом, зарегистрированным в республике.

Его обладателем стал хлебозавод из Суоярви, который выпекает калитки по оригинальной рецептуре. Как считает депутат Законодательного собрания Карелии Светлана Бачой, карельская калитка сегодня по праву является визитной карточкой республики.

- По форме ее изготовления можно догадаться, из какого района хозяйка. Ни один праздничный повод не обходится без этого угощения, сделанного с особой любовью и множеством секретов, передающихся из поколения в поколение, - уверена депутат, которая сама умеет печь калитки и проводит даже мастер-классы по их изготовлению.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Отпуск 2020. Выбор есть Развитие туризма в России

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