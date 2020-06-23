В Мурманской области начнут обучать дорожных рабочих

Упор сделан на подготовку специалистов под потребности профильных предприятий.
Предполагается, что в этой работе они примут самое активное участие. Работодатели вместе с университетскими преподавателями будут читать студентам лекции и проводить выездные занятия-экскурсии. Кроме того, предприятия не только будут предоставлять выпускникам рабочие места, но и дадут возможность студентам проходить производственную практику. Со временем будет введена целевая форма обучения, когда предприятия направляют на учебу своих будущих работников по договорам с вузом.
Отраслевые эксперты относятся к этому шагу с единодушным одобрением. Они видят в этом шанс если не решить, то хотя бы снизить остроту кадрового дефицита в дорожном строительстве региона. По словам заместителя директора ГОКУ "Мурманскавтодор" Андрея Шварцкопа, в Мурманской области существует большая потребность в квалифицированных дорожниках, при этом предприятия вынуждены привлекать работников из других регионов. Как сообщили в отделе кадров ООО "Управляющая компания "Мурманское дорожное управление" (МДУ), многие специалисты этого предприятия приехали из Карелии.
- Особенно сложно найти тех, кто имеет профильное образование, - подчеркивают в МДУ. - Особенно востребованы механизаторы, управляющие различной дорожной техникой - экскаваторами, фрезами, асфальтоукладчиками.
Сегодня большинство квалифицированных дорожных рабочих - это либо те, кто по тем или иным причинам вернулся из других регионов, либо представители рабочих династий, отмечают эксперты. В сезон дорожных работ, помимо нехватки дорожных рабочих, наблюдается также дефицит инженеров. Отправка специалистов на обучение по ускоренным программам в другие регионы, как делается сейчас, - это полумера, с помощью которой невозможно решить проблему нехватки дорожных кадров. Фундаментальное базовое образование позволяет подготовить специалиста, уровень знаний и мотивации которого на порядок выше.
Наглядной иллюстрацией этого может служить сегодня то, как организованы ремонтные работы, которые ведутся на большом участке федеральной трассы Р-21 "Кола" от Мурманска до Оленегорска. Приходится организовывать реверсивное движение одновременно на разных участках, что приводит к образованию пробок, которыми очень недовольны автолюбители.
Специалисты объясняют это тем, что не было возможности выполнять ремонт различных участков трассы в разные периоды времени. Подрядчикам удобнее, когда вся техника мобилизована на одних и тех же участках и нет необходимости постоянно перегонять ее на разные участки и перевозить асфальтовый завод.
Свой вклад в ситуацию внес дефицит дорожных кадров, который мешает проводить эти работы более ритмично, избегая цейтнотов. По подсчетам представителей дорожной отрасли, сейчас в Мурманской области не хватает около 30 инженеров и около
100-150 рабочих. Восполнить этот дефицит можно будет на протяжении четырех-пяти лет подготовки дорожников в Мурманске - при условии, что молодые специалисты не разъедутся по другим регионам, а останутся в Заполярье. И шанс на это есть: сегодня в сезон дорожных работ на Кольском полуострове один рабочий в месяц может зарабатывать 70-80 тысяч рублей.