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Проект: В регионах

Новый поворот

В Мурманской области начнут обучать дорожных рабочих
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 135(8189)
Впервые за много лет в Мурманской области начнется подготовка специалистов-дорожников.

Упор сделан на подготовку специалистов под потребности профильных предприятий.

Предполагается, что в этой работе они примут самое активное участие. Работодатели вместе с университетскими преподавателями будут читать студентам лекции и проводить выездные занятия-экскурсии. Кроме того, предприятия не только будут предоставлять выпускникам рабочие места, но и дадут возможность студентам проходить производственную практику. Со временем будет введена целевая форма обучения, когда предприятия направляют на учебу своих будущих работников по договорам с вузом.

Фото: iStock
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Отраслевые эксперты относятся к этому шагу с единодушным одобрением. Они видят в этом шанс если не решить, то хотя бы снизить остроту кадрового дефицита в дорожном строительстве региона. По словам заместителя директора ГОКУ "Мурманскавтодор" Андрея Шварцкопа, в Мурманской области существует большая потребность в квалифицированных дорожниках, при этом предприятия вынуждены привлекать работников из других регионов. Как сообщили в отделе кадров ООО "Управляющая компания "Мурманское дорожное управление" (МДУ), многие специалисты этого предприятия приехали из Карелии.

- Особенно сложно найти тех, кто имеет профильное образование, - подчеркивают в МДУ. - Особенно востребованы механизаторы, управляющие различной дорожной техникой - экскаваторами, фрезами, асфальтоукладчиками.

Сегодня большинство квалифицированных дорожных рабочих - это либо те, кто по тем или иным причинам вернулся из других регионов, либо представители рабочих династий, отмечают эксперты. В сезон дорожных работ, помимо нехватки дорожных рабочих, наблюдается также дефицит инженеров. Отправка специалистов на обучение по ускоренным программам в другие регионы, как делается сейчас, - это полумера, с помощью которой невозможно решить проблему нехватки дорожных кадров. Фундаментальное базовое образование позволяет подготовить специалиста, уровень знаний и мотивации которого на порядок выше.

Чтобы восполнить нехватку кадров, региону потребуется пять лет

Наглядной иллюстрацией этого может служить сегодня то, как организованы ремонтные работы, которые ведутся на большом участке федеральной трассы Р-21 "Кола" от Мурманска до Оленегорска. Приходится организовывать реверсивное движение одновременно на разных участках, что приводит к образованию пробок, которыми очень недовольны автолюбители.

Специалисты объясняют это тем, что не было возможности выполнять ремонт различных участков трассы в разные периоды времени. Подрядчикам удобнее, когда вся техника мобилизована на одних и тех же участках и нет необходимости постоянно перегонять ее на разные участки и перевозить асфальтовый завод.

Доля "удаленщиков" в некоторых отраслях достигла 80 процентов

Свой вклад в ситуацию внес дефицит дорожных кадров, который мешает проводить эти работы более ритмично, избегая цейтнотов. По подсчетам представителей дорожной отрасли, сейчас в Мурманской области не хватает около 30 инженеров и около

100-150 рабочих. Восполнить этот дефицит можно будет на протяжении четырех-пяти лет подготовки дорожников в Мурманске - при условии, что молодые специалисты не разъедутся по другим регионам, а останутся в Заполярье. И шанс на это есть: сегодня в сезон дорожных работ на Кольском полуострове один рабочий в месяц может зарабатывать 70-80 тысяч рублей.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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