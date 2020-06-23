В Мурманской области сгорела рыбацкая избушка и погиб рыбак

В Мурманской области возле реки Гирвас сгорела рыбацкая избушка и погиб рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

- Тело мужчины обнаружили на месте сгоревшей постройки, - отметили в ведомстве. - Погибшим оказался 37-летний житель Мурманской области, который приехал на рыбалку вместе со своими родственниками.

В день, когда произошла трагедия, родственники отправились на рыбалку, а мужчина оставался в избушке. Через некоторое время родственники увидели, что постройка горит, и бросились к ней, но спасти мужчину не удалось.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - подчеркнули в пресс-службе СУ СК. - Не исключено, что мужчина, оставшийся в избушке, был нетрезв, но окончательно это установит экспертиза.

Ведется доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.