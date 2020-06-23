В Петербурге умерла звезда балета Светлана Ефремова

В Санкт-Петербурге прощаются с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Ефремовой, известной балериной и педагогом. Она ушла из жизни после тяжелой болезни в возрасте 73 лет.

Жизнь Светланы Ефремовой, выпускницы Ленинградского хореографического училища имени Вагановой, связна с двумя театрами Петербурга. В 1966-1993 годах она была ведущей солисткой балета Мариинского (Кировского) театра. А в Михайловском театре ее всегда будут помнить как прекрасного педагога.

- Публику неизменно покоряло сценическое обаяние балерины, умение наполнить любой образ трогательной теплотой, - говорят о Светлане Ефремовой в Мариинском театре. - А профессионалы и строгие балетоманы ценили академизм, безупречную форму ее танца. Она стала одной из тех, кто определил лицо нашего балета. Ее лучезарный образ - в памяти благодарных зрителей.

Среди самых ярких ролей Светланы Ефремовой - Маша в "Щелкунчике", Аврора и принцесса Флорина в "Спящей красавице", Китри в "Дон Кихоте", Чертовка в "Сотворении мира", Сильфида, Золушка и многие другие.

- Те, кто видел Светлану Ефремову на сцене и в репетиционном зале, навсегда запомнят ее полной жизни и света. Легкая, очаровательная, улыбчивая - она была так похожа на своих сценических героинь, - вспоминают в Михайловском театре. - Для артистов ее уход - огромная потеря.

- Для нас Светлана Викторовна была не просто учителем. Она была светом, который вел нас в жизни, - делится ученица Ефремовой, солистка Михайловского театра Анастасия Соболева. - Она никогда не искала благодарности, славы, почета. Для нее главным было дарить миру лучшее. Блистательная балерина, она и в жизни была героиней сказки - человеком без недостатков, с чистой душой и огромным сердцем.

Сегодня Светлану Ефремову хоронят на Смоленском кладбище Петербурга.