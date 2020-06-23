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23.06.2020 10:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали аферистов, похитивших у пенсионерки 4 млн рублей

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге задержаны четверо аферистов, которые обманом завладели всеми сбережениями пенсионерки - больше четырех миллионов рублей.

Как сообщают в МВД РФ, 67-летняя петербурженка в конце мая обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой обмана. Она рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина, представившийся специалистом кредитно-финансового учреждения. Он убедил женщину перевести все ее сбережения на указанные им - якобы специально защищенные - счета.

Мошенник-мебельщик обманул клиента на полмиллиона рублей

Пенсионерка вначале перевела злоумышленнику около двух миллионов рублей через онлайн-приложение, а через несколько еще столько же - через банкомат. Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули мошенники. По заявлению пострадавшей было возбуждено уголовное дело по статье

По данному факту Следственным управлением УМВД по Кировскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личности подозреваемых. Троих задержали в одной из петербургских гостиниц, еще одного - в тот же день на Лахтинском проспекте. В ходе обысков у них изъяты: компьютер, 190 сим-карт, тринадцать мобильных телефонов, больше 150 банковский карт и другие предметы, имеющие отношение к делу. Есть основания полагать, на счету подозреваемых целый ряд аналогичных преступлений.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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