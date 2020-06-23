В Петрозаводске подросток угнал ночью такси вместе со спящим водителем

Курьезное ЧП произошло в Петрозаводске. Около двух часов ночи несовершеннолетний с приятелем угнал машину такси вместе со спящим водителем. Полиция остановила угонщиков в другом микрорайоне, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Все случилось 22 июня. Водитель такси в ожидании клиентов решил немного поспать на переднем пассажирском сидении. Чтоб не замерзнуть, включил обогрев. А в это же ночное время по микрорайону Перевалка прогуливались двое друзей. Они и решили прокатиться.

Так как старший не умел водитель автомобиль, за руль сел несовершеннолетний. Все это заметили на одном из ближних предприятий. Здесь хорошо знали таксиста и удивились, увидев в его машине незнакомого человека. Сразу сообщили в полицию.

Угонщики смогли доехать до следующего микрорайона. Там-то их и остановили. А проснувшийся водитель был поражен, что оказался в другом месте и с полицией.

Теперь с двумя угонщиками разбираются сотрудники правоохранительных органов.