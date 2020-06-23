На Кубани депутата обвинили в незаконных выплатах зарплаты своей дочери

В Октябрьский районный суд Краснодара направлено уголовное дело против депутата Законодательного собрания региона. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Прокуратура Кубани также утвердила обвинительное заключение в отношении депутата.

"С 2007 года мужчина является депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края, а его дочь с 2008 года была принята на постоянной основе на работу помощником депутата, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. - В мае 2013 года обвиняемый решил использовать свои должностные полномочия из личной заинтересованности вопреки интересам службы. Дочь депутата в весенний и летний периоды с 2011 по 2015 год выезжала за пределы России. Сотрудники Заксобрания Краснодарского края, не осведомленные о преступных намерениях депутата, вносили в табели учета рабочего времени за май - июнь 2011 года, май - июнь 2013 года, июнь - июль 2014 года и июль - август 2015 года недостоверные сведения о том, что в указанные периоды времени женщина выполняла свои трудовые обязанности".

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края добавили, что дочь депутата ЗСК "без уважительных причин семь раз отсутствовала на рабочем месте в связи с вылетом в Турецкую Республику". Несмотря на это, "депутатом давалось указание о внесении сведений о нахождении помощника на рабочем месте". На основании этих документов женщине "была выплачена заработная плата на общую сумму более 74 тысяч рублей".

На данный момент известно, что мужчина лишен своих полномочий и более не является действующим депутатом ЗСК края.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По данным правоохранительных органов, статья, по которой предяъвлено обвинение экс-депутату, предусматривает наказание вплоть до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.