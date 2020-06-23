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23.06.2020 13:48
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

ФК "Ростов" отменил аккредитацию журналистов до конца чемпионата

Текст: Николай Грищенко

Спортивные журналисты не смогут посещать футбольные матчи на стадионе "Ростов Арена" до окончания чемпионата России. Пресс-центр приостанавливает свою деятельность из-за пандемии COVID-19.

Фото: ФК "Ростов"
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"Сезонные и разовые аккредитации журналистов аннулированы", - говорится в сообщении клуба.

Не предусмотрена также работа фото- и видео-корреспондентов на территории стадиона, кроме основной компании-вещателя.

27 июня после матча "Ростов" и "Арсенал" для журналистов будет организована послематчевая онлайн-конференция главных тренеров. Для участия в виртуальной конференции спортивные обозреватели до 26 июня должны пройти новую аккредитацию.

Кстати

К проведению матча чемпионата России по футболу на стадионе "Ростов Арена" пройдет дополнительная дезинфекция всех помещений, трибун и прилегающей территории. Кроме того, стадион будет разделен на "зону зрителей" и "зону футболистов", перемещение между ними будет закрыто. Игроки будут проходить на стадион по специальной "чистой зоне" - через продезинфицированные помещения.

Кроме того, 53 сотрудника "Ростов Арены" протестированы на наличие коронавирусной инфекции, и все тесты - отрицательные.

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