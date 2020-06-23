С 1 июля на полуострове ждут туристов со всей страны. Одни поселятся в санаториях и гостиницах, а другие будут снимать жилье. Как изменился рынок краткосрочной аренды, в каких городах подорожали квартиры и почему сократилось предложение арендодателей, узнал корреспондент "РГ".

По данным руководителя направления краткосрочной аренды "Авито. Недвижимость" Артема Кромочкина, средняя стоимость посуточной аренды городского жилья на полуострове демонстрировала различную динамику в зависимости от географии объектов.

Так, в Ялте и Феодосии цены оставались на одном уровне весь год. В Севастополе стоимость аренды в период с апреля по июнь не менялась, однако за год она снизилась на шесть процентов. В первую неделю июня средняя стоимость краткосрочной аренды составила 1500 рублей в сутки (аналогичный период 2019 года - 1600 рублей). Местные риелторы предполагают, что снижение цен связано с закономерным падением спроса: Севастополь - единственный город на полуострове, куда с апреля из-за пандемии можно было попасть только по спецпропуску.

Заметное увеличение стоимости за год показали объекты краткосрочной аренды в Алуште и Судаке - плюс пять и плюс 11 процентов соответственно, причем наиболее резкий скачок произошел в последние два-три месяца. В мае прошлого года средняя цена посуточной аренды квартиры в Алуште составляла 1600 рублей, в этом году - 1800. Продолжился рост цен и в первую неделю июня - 2000 рублей в сутки (в июне 2019-го - 1900 рублей). В основном цены изменились в категории квартир-студий.

В Судаке в первую декаду июня за посуточную аренду надо было заплатить в среднем 2000 рублей, в аналогичный период 2019 года - 1800 рублей.

- Анализируя изменение цены в зависимости от типа жилья, мы видим, что и здесь пандемия по-разному влияла на города Крыма. Пожалуй, сильнее всего она отразилась на ценах в Ялте: здесь ощутимо увеличилась стоимость краткосрочной аренды студий, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, а вот четырехкомнатные, наоборот, потеряли в цене почти четверть. Также снизилась стоимость краткосрочного найма студий в Феодосии, - отмечает Артем Кромочкин.

По данным "Авито. Недвижимость", в апреле 2020 года спрос на краткосрочную аренду жилья в курортных городах Крыма достаточно сильно вырос, несмотря на то что сезон на полуострове обычно начинается позже.

- Вероятно, это связано с тем, что, начиная с апреля, во всей России стали вводить серьезные ограничения на передвижение и многие россияне решили провести самоизоляцию в Крыму, рядом с морем. Существенный рост спроса был зафиксирован в Алуште, Феодосии и Ялте, - говорит Артем Кромочкин.

Частники могли сдавать весной жилье, а гостиницы и отели в это время были закрыты.

- На южный берег Крыма поехали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сибири. Обычно в южнобережные поселки отдыхающие приезжают в сезон, а в этом году они были заполнены уже в марте. И даже те объекты, которые раньше не пользовались особым спросом, были сданы приезжим, - отмечает президент ассоциации профессиональных участников рынка недвижимости Крыма Александр Тюленев.

Однако уже в мае 2020 года положительная динамика сменилась отрицательной, что связано с ужесточением ограничительных мер для приезжающих на полуостров. После их ослабления эксперты ожидают увеличения спроса на посуточную аренду квартир. Согласно майскому опросу "Авито. Недвижимость", 63 процента россиян собираются отправиться в путешествие, как только режим самоизоляции будет отменен. И Крым, по данным ответов респондентов, входит в тройку самых любимых направлений, поэтому в ближайшей перспективе можно ждать солидного притока российских туристов на полуостров.

Специалисты рынка недвижимости также отмечают сокращение предложения в сегменте краткосрочной аренды жилья. Количество объявлений в начале апреля 2020 года было ниже, чем в это же время год назад во всех городах Крыма.

- В течение месяца отрицательная динамика сохранялась (кроме Севастополя), и только в мае 2020 года в Алуште, Севастополе, Судаке и Ялте предложение выросло. Тем не менее в сравнении с тем же периодом прошлого года мы видим критическое снижение данного показателя. Однако отмена ограничительных мер для приезжающих, скорее всего, позитивно отразится и на предложении. Поэтому в ближайшей перспективе снижение количества объявлений сменится их уверенным ростом, - предполагает Артем Кромочкин.

Предложение за год (с июня 2019-го по июнь 2020 года) в Алуште сократилось на 26 процентов, в Севастополе - на 29 процентов, в Ялте - на 35.

- В Севастополе все, кто предлагал квартиры посуточно, теперь согласны сдавать их на более длительный срок, - говорит начальник отдела оценки агентства недвижимости "Мультидом" Сергей Анблагов.

Предложение сократилось за счет того, что многие квартиры были сданы еще в начале весны.

- Раньше спрос начинался в апреле-мае, а в этом году - в марте - начале апреля, то есть на месяц-полтора раньше. И многие приезжие планируют жить на полуострове до конца лета, - поясняет Александр Тюленев.

Он считает, что объективных причин для снижения стоимости краткосрочной аренды нет. К тому же спрос превышает предложение.