К примеру, на муниципальных маршрутах в Ростове-на-Дону, по данным городской администрации, пассажиропоток упал на 80 - 90 процентов. Тем не менее перевозки должны были осуществляться в полном объеме в рамках госконтрактов. Как и раньше, департамент транспорта донской столицы с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС контролировал соблюдение расписания общественного транспорта.
В городской администрации отметили, что к перевозчикам применялись меры гражданско-правовой ответственности, если автобусы и маршрутки не выходили на линию или нарушалось в мэрии утвержденное расписание.
Транспортные предприятия не могли отменить полностью убыточные маршруты или снизить количество рейсов из-за штрафных санкций, предусмотренных в госконтрактах.
В результате почти все накопили весной громадные долги за приобретение ГСМ, запчастей, по оплате труда, налогам и лизинговым платежам.
- Уже два месяца берем запчасти в долг. Не можем рассчитаться по лизингу. Общий долг предприятия вместе с заработной платой составил 13 миллионов рублей, - говорит Олег Денисов, директор компании "Дон-авто", которая обслуживает половину садовых маршрутов области.
С апреля и до середины мая доходы предприятия составляли всего десять процентов в сравнении с мартовскими.
- В период самоизоляции люди не ездили на дачи и огороды, но автобусы никто не снимал с линии. Ездили пустыми. В основном пассажиры на таких маршрутах - льготники и пенсионеры, последним запретили выходить из дома. Мы думаем, что получить компенсацию за порожние рейсы не удастся, - жалуются в диспетчерской транспортной компании.
В фирме "Аксай-авто", в том числе осуществляющей автобусные пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону в аэропорт Платов, посетовали, что из-за снижения пассажиропотока и вынужденного сокращения рейсов стали увольняться высококлассные водители.
- Люди с большим опытом и стажем работы ушли в дорожники класть асфальт, так как нам пришлось значительно снизить зарплату, которую просто не с чего было платить. Если до пандемии на маршруте в аэропорт работали 30 водителей, сейчас осталось всего десять, - рассказали в аксайской компании.
Серьезная проблема, которая встала в период эпидемии перед транспортниками, - невозможность погасить лизинговые платежи.
- Когда мы попросили отсрочку на несколько месяцев у одной московской компании, нам сказали: платите или выставим штрафные санкции и заберем автобусы. Благо вмешались губернатор области, глава администрации Ростова и уполномоченный по защите прав предпринимателей. В фирме согласились отсрочить платежи, но выставили нам, как и нашим коллегам, дополнительные проценты, - рассказали в ростовском автотранспортном предприятии №5.
АТП должно платить по лизингу 23 миллиона рублей в месяц, что невозможно из-за падения выручки предприятия: в марте она оставила шесть миллионов рублей, в апреле - 800 тысяч, в мае чуть выше, полтора миллионов. Для сравнения: в феврале эта сумма доходила до 26 миллионов рублей. В итоге для АТП №5 выросли проценты по лизингу: за последние шесть месяцев они составили 29 миллионов рублей (!).
На недавнем совещании по вопросам развития транспорта в правительстве РФ обсуждалась ситуация, в которую попали транспортные компании в регионах. Бесперебойная их работа названа стратегической задачей. На совещании было отмечено, что транспортные предприятия нуждаются в поддержке. У них должны быть средства на выплату зарплаты, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств.
В Ростовской области региональные власти в начале июня утвердили порядок предоставления субсидии юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.
Субсидии направят на частичную компенсацию затрат по заработной плате за апрель и май работникам предприятий, не являющихся субъектами малого и среднего бизнеса и не получившим аналогичную поддержку из федерального бюджета. Заявку можно подать до конца месяца на официальном сайте областного министерства транспорта.
Некоторые предприятия уже получили бюджетную помощь на эти цели из других источников.
- Нам оказали поддержку, перечислив на каждого работника субсидию в сумме минимального размера оплаты труда (12 тысяч рублей). При этом задолженность по зарплате за время карантина образовалась почти в пять миллионов рублей, - поясняет Олег Денисов.
В одном из ростовских предприятий, занимающихся муниципальными перевозками пассажиров, также считают, что предоставляемая финансовая помощь очень мала.
- По нашим подсчетам, областной минтранс выделит нам зарплатную субсидию всего около трех миллионов рублей, что в сравнении с долговым бременем несущественно, - сказали там.
По мнению представителей предприятий общественного транспорта Ростовской области, положение дел в отрасли могла бы исправить выплата в полном объеме дотаций за перевозки льготных категорий пассажиров.
Еще с осени 2018 года руководители донских транспортных компаний настаивают на прозрачности перевозки льготников. Дело в том, что два года назад Ростовская область начала переходить на электронные карты для таких категорий граждан, используемые при проезде в общественном транспорте. Но, как сообщили в совете директоров ростовских предприятий, фактически их было выдано в регионе только около 130 тысяч вместо 300 тысяч.
Перевозка льготников до сих пор осуществляется преимущественно по бумажным проездным билетам. Поэтому транспортники не получают в полной мере возмещение от минтруда, которое перечисляет средства только по транзакции электронных карт.
Магомед Дарсигов, председатель совета директоров предприятий Ростова-на-Дону:
- Транспортная отрасль сейчас в сложном положении: без пассажиров предприятия не могут существовать. Обслуживание населения прописано в госконтрактах, где есть четкое требование выпускать на маршруты конкретное число автобусов, независимо от количества пассажиров. В последние месяцы в салонах фактически катали воздух. При этом нельзя сократить рейсы и маршруты, в этой связи очевидно несовершенство федеральных законов, которые главенствуют над региональными.