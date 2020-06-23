На Дону транспортные компании и предприниматели, работающие в период пандемии, получат финансовую компенсацию из областного бюджета. Общий ее размер составит около 94 миллионов рублей, она предназначена для возмещения заработной платы. Однако предприятия общественного транспорта региона за последние месяцы накопили астрономические долги, и, как утверждают их руководители, такая поддержка будет лишь каплей в море. В Ростовской области транспортные компании понесли огромные убытки из-за коронавируса. Самоизоляция привела к максимальному уменьшению пассажиропотока, на некоторых направлениях он снизился на 95 процентов.

К примеру, на муниципальных маршрутах в Ростове-на-Дону, по данным городской администрации, пассажиропоток упал на 80 - 90 процентов. Тем не менее перевозки должны были осуществляться в полном объеме в рамках госконтрактов. Как и раньше, департамент транспорта донской столицы с помощью спутниковой навигации ГЛОНАСС контролировал соблюдение расписания общественного транспорта.

В городской администрации отметили, что к перевозчикам применялись меры гражданско-правовой ответственности, если автобусы и маршрутки не выходили на линию или нарушалось в мэрии утвержденное расписание.

Транспортные предприятия не могли отменить полностью убыточные маршруты или снизить количество рейсов из-за штрафных санкций, предусмотренных в госконтрактах.

В результате почти все накопили весной громадные долги за приобретение ГСМ, запчастей, по оплате труда, налогам и лизинговым платежам.

- Уже два месяца берем запчасти в долг. Не можем рассчитаться по лизингу. Общий долг предприятия вместе с заработной платой составил 13 миллионов рублей, - говорит Олег Денисов, директор компании "Дон-авто", которая обслуживает половину садовых маршрутов области.

С апреля и до середины мая доходы предприятия составляли всего десять процентов в сравнении с мартовскими.

- В период самоизоляции люди не ездили на дачи и огороды, но автобусы никто не снимал с линии. Ездили пустыми. В основном пассажиры на таких маршрутах - льготники и пенсионеры, последним запретили выходить из дома. Мы думаем, что получить компенсацию за порожние рейсы не удастся, - жалуются в диспетчерской транспортной компании.

В фирме "Аксай-авто", в том числе осуществляющей автобусные пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону в аэропорт Платов, посетовали, что из-за снижения пассажиропотока и вынужденного сокращения рейсов стали увольняться высококлассные водители.

- Люди с большим опытом и стажем работы ушли в дорожники класть асфальт, так как нам пришлось значительно снизить зарплату, которую просто не с чего было платить. Если до пандемии на маршруте в аэропорт работали 30 водителей, сейчас осталось всего десять, - рассказали в аксайской компании.

Серьезная проблема, которая встала в период эпидемии перед транспортниками, - невозможность погасить лизинговые платежи.

- Когда мы попросили отсрочку на несколько месяцев у одной московской компании, нам сказали: платите или выставим штрафные санкции и заберем автобусы. Благо вмешались губернатор области, глава администрации Ростова и уполномоченный по защите прав предпринимателей. В фирме согласились отсрочить платежи, но выставили нам, как и нашим коллегам, дополнительные проценты, - рассказали в ростовском автотранспортном предприятии №5.

АТП должно платить по лизингу 23 миллиона рублей в месяц, что невозможно из-за падения выручки предприятия: в марте она оставила шесть миллионов рублей, в апреле - 800 тысяч, в мае чуть выше, полтора миллионов. Для сравнения: в феврале эта сумма доходила до 26 миллионов рублей. В итоге для АТП №5 выросли проценты по лизингу: за последние шесть месяцев они составили 29 миллионов рублей (!).

На недавнем совещании по вопросам развития транспорта в правительстве РФ обсуждалась ситуация, в которую попали транспортные компании в регионах. Бесперебойная их работа названа стратегической задачей. На совещании было отмечено, что транспортные предприятия нуждаются в поддержке. У них должны быть средства на выплату зарплаты, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств.

В Ростовской области региональные власти в начале июня утвердили порядок предоставления субсидии юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Субсидии направят на частичную компенсацию затрат по заработной плате за апрель и май работникам предприятий, не являющихся субъектами малого и среднего бизнеса и не получившим аналогичную поддержку из федерального бюджета. Заявку можно подать до конца месяца на официальном сайте областного министерства транспорта.

Некоторые предприятия уже получили бюджетную помощь на эти цели из других источников.

- Нам оказали поддержку, перечислив на каждого работника субсидию в сумме минимального размера оплаты труда (12 тысяч рублей). При этом задолженность по зарплате за время карантина образовалась почти в пять миллионов рублей, - поясняет Олег Денисов.

В одном из ростовских предприятий, занимающихся муниципальными перевозками пассажиров, также считают, что предоставляемая финансовая помощь очень мала.

- По нашим подсчетам, областной минтранс выделит нам зарплатную субсидию всего около трех миллионов рублей, что в сравнении с долговым бременем несущественно, - сказали там.

По мнению представителей предприятий общественного транспорта Ростовской области, положение дел в отрасли могла бы исправить выплата в полном объеме дотаций за перевозки льготных категорий пассажиров.

Еще с осени 2018 года руководители донских транспортных компаний настаивают на прозрачности перевозки льготников. Дело в том, что два года назад Ростовская область начала переходить на электронные карты для таких категорий граждан, используемые при проезде в общественном транспорте. Но, как сообщили в совете директоров ростовских предприятий, фактически их было выдано в регионе только около 130 тысяч вместо 300 тысяч.

Перевозка льготников до сих пор осуществляется преимущественно по бумажным проездным билетам. Поэтому транспортники не получают в полной мере возмещение от минтруда, которое перечисляет средства только по транзакции электронных карт.

Прямая речь

Магомед Дарсигов, председатель совета директоров предприятий Ростова-на-Дону:

- Транспортная отрасль сейчас в сложном положении: без пассажиров предприятия не могут существовать. Обслуживание населения прописано в госконтрактах, где есть четкое требование выпускать на маршруты конкретное число автобусов, независимо от количества пассажиров. В последние месяцы в салонах фактически катали воздух. При этом нельзя сократить рейсы и маршруты, в этой связи очевидно несовершенство федеральных законов, которые главенствуют над региональными.