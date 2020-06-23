Подписан контракт на строительство восьмого участка трассы "Таврида"

Власти Севастополя заключили госконтракт на строительство восьмого этапа трассы "Таврида" стоимостью 8,9 миллиарда рублей. Генподрядчиком определена компания "ВАД". Об этом сообщила сегодня пресс-служба городского правительства.

Работы будут проходить на участке протяженностью шесть километров, который начинается от 269 километра автодороги Керчь - Севастополь и заканчивается развязкой с автодорогой Ялта - Севастополь. Как и по всей трассе "Таврида", здесь будет четыре полосы для движения.

Объект будет построен в два этапа. Первая очередь должна быть готова уже 1 декабря 2021 года. Она включает реконструкцию автодороги Севастополь - Инкерман (участка так называемой президентской дороги). Дорожникам предстоит реконструировать транспортную развязку и путепровод через улицу Чернореченскую и железнодорожные пути, путепровод через улицу Нефтяную, а также мост через реку Черную.

Во вторую очередь войдет строительство двухуровневых транспортных развязок в районе полигона ТБО с путепроводом тоннельного типа, а также на "ялтинском кольце".

Как уточнили в пресс-службе, контракт на вторую очередь будет подписан отдельно после корректировки федеральной целевой программы развития Крыма.

Полностью 8-й этап трассы "Таврида" введут в эксплуатацию в 2023 году.