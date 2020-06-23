В Адыгее вдове ветерана войны вернули похищенный орден

В Гиагинской районе Республики Адыгея накануне проведения Парада Победы правоохранители вернули вдове ветерана-фронтовика украденную награду супруга - орден Отечественной войны II степени. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

По версии следствия, пожилую женщину ограбил ранее судимый житель Краснодарского края. Повредив окно в ее доме, он без труда пробрался внутрь. Сначала злоумышленник потребовал деньги, но, получив отказ, забрал боевые ордена и медали, принадлежащие ее мужу, около двух тысяч рублей, а перед тем как скрыться, еще и ударил хозяйку.

"Преступника удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Сейчас проводятся мероприятия, направленные на поиск остального похищенного имущества для возвращения законному владельцу", - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.