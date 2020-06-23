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23.06.2020 16:45
Проект: В регионах

В Астрахани обсудят запуск рельсовых автобусов

Текст: Наталья Коротченко
Жителям Астрахани предложат обсудить проект "Городская электричка" - запуск рельсовых пассажирских автобусов через областной центр. За 30 минут без светофоров и пробок электрички будут перевозить горожан от станций Астрахань-2 до Трусово с остановками в густонаселенных микрорайонах. Стоимость проезда составит 38 рублей.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

С идеей о возможном расширении маршрутов городского транспорта за счет железнодорожных путей к губернатору Игорю Бабушкину обратилась инициативная группа местных жителей. Сейчас в городе работают всего две электрички, которые не заходят в центр, а курсируют между станциями Астрахань-1 - Астрахань-2 и Астрахань-2 - Олейниково. Между тем, из-за ремонта Милицейского моста, пассажирское движение в некоторых микрорайонах города практически парализовано.

Как сообщает пресс-служба главы региона, по поручению губернатора детали проекта обговаривались между руководством области, мэрии и астраханского отделения железной дороги, причем местом совещания был выбран рельсовый автобус.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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- Уверен, что и в Астрахани в этом виде транспорта будет заинтересован и город, и железная дорога, - заявил в ходе обсуждения замначальника ПЖД по Астраханскому территориальному управлению Сергей Свечкарев.

Предлагается выпустить на линию рельсовые автобусы серий РА-2 и РА-3, отличающиеся повышенным комфортом - с биотуалетами, кондиционерами, площадкой для перевозки велосипедов, зоной Wi-Fi. Каждый вагон рассчитан на 125 посадочных мест.

Планируется, что электрички будут курсировать по маршруту с остановками: Студенческая (в районе студгородка АГТУ), Астрахань-1, Куликовская (в районе пешеходного перехода с ул.Куликова на пл.Карла Маркса), улица Софьи Перовской, Юго-Восток-3, Кутум, 422-й км и Мострой.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

По словам и.о. главы горадминистрации Марии Пермяковой, в некоторых районах, прилегающих к желдороге, потребуется снести незаконно установленные гаражи, препятствующие и движению пешеходов, и устройству разворотных площадок, а две остановочные платформы - в студенческом городке и в районе улицы Куликова -построить с "нуля". Также необходимо создать удобства для маломобильных граждан и разработать мобильное приложение, чтобы каждый мог отслеживать расписание электричек.

Как отметил зампредседателя областного правительства Михаил Богомолов, итоговое обсуждение проекта состоится публично с участием горожан.

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