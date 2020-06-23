В Крыму иностранный инвестор вложит миллиард рублей в производство рыбопродуктов

Санкции ЕС и США в отношении Крыма запрещают иностранным компаниям вести на полуострове любой бизнес и тем более участвовать в инвестиционных проектах. И все же предприниматели находят способы зайти в регион и начать здесь работать. Инвестор одной из стран Причерноморья, зарегистрировавший предприятие в Республике Крым, построит в Керчи крупное производство рыбной муки, комбикорма и рыбьего жира. Несмотря на востребованность этого продукта на рынке, на полуострове сейчас работает всего одно подобное производство, а рыболовы сбрасывают "нестандартный" улов в море.

Масштабный проект в сфере сельского хозяйства планируется реализовать в три этапа. На первом будет сдана в эксплуатацию линия для переработки в муку мелкой рыбы. Вторая линия - для изготовления комбикорма, а на третьем этапе начнется производство рыбьего жира. Реализация каждого из этапов займет ориентировочно около года, а общая сумма инвестиций достигнет миллиарда рублей. Все инвестиции - собственные средства инвестора без привлечения кредитов и соинвесторов.

Импортное оборудование для первых двух линий уже приобрели. Линия для производства муки стоимостью 250 миллионов рублей разгружена в керченском порту, в ближайшее время ее перевезут на инвестиционную площадку.

- Оборудование мы приобрели и уже привезли, осталось доставить его на предприятие, где для него строится цех из быстровозводимых конструкций, - рассказывает гендиректор предприятия Астамур Ашуба. - Для монтажа и пусконаладочных работ организуем приезд иностранных специалистов.

Перерезать "красную ленточку" первой линии производства инвестор планирует уже в начале этой осени. После выхода цеха на планируемую мощность здесь будут выпускать порядка двух тысяч тонн рыбной муки в год. Рыбная мука - наиболее питательный компонент многих видов комбикормов для сельскохозяйственных животных, птицы и аквакультуры. Сегодня она поступает на российский рынок примерно в равных долях от отечественных и иностранных производителей.

Гендиректор будущего керченского предприятия отмечает, что параллельно с выполнением проекта идет поиск рынков сбыта. Продукт ориентирован как на внутренний рынок - Крым и регионы России, так и на зарубежный. Качественная рыбная мука имеет большой экспортный потенциал. Ее и другую продукцию планируется экспортировать на родину инвестора и соседние территории. Оптимизация производства и доступное сырье, по мнению бизнесмена, позволит установить конкурентную цену на конечный продукт.

Как отмечают в министерстве сельского хозяйства РК, пока в регионе производит рыбную муку всего одно предприятие. По словам заместителя министра сельского хозяйства РК Андрея Дедюхина, фирма "Агро Олимп" наладила ее изготовление на керченском заводе "Пролив" частично из сырья рыбоконсервного завода, а частично из покупного. Основной риск для такого бизнеса, считает чиновник, связан как раз с нестабильной сырьевой базой. Для производства 2000 тонн рыбной муки потребуется 10 тысяч тонн исходного сырья. Но в производстве можно использовать и некондиционную рыбу, слишком мелкую или поврежденную во время добычи. Обычно рыбаки возвращают такой улов обратно в море, хотя после всех манипуляций мальки уже нежизнеспособны и, как правило, погибают.

Будущее производство планирует привлечь местные рыбацкие артели и рыбодобывающие предприятия, у них инвестор готов покупать сырье, в том числе и некондиционную рыбу мелких пород.

- Сейчас в Азово-Черноморском бассейне рыбаки вылавливают лишь порядка семи процентов от рекомендованного объема тюльки, - рассказал Андрей Дедюхин. - Из них всего 1,2 процента освоено рыбаками Крыма. Кильки добывают только 53 процента от рекомендованного объема (11 процентов из них - крымские рыбаки). Хамсы - 44,6 процента, и всего восемь процентов приходится на предприятия республики.

Ашуба задумывается и о собственном рыболовецком флоте в том случае, если местные рыбаки, используя монопольное положение, начнут завышать цены. Для этого инвестор уже получает квоты на вылов нужных пород рыбы и высказывает готовность пригнать свои суда. Правда, надеется, что до начала следующих этапов производства этого все же не потребуется и вопрос цены на сырье урегулирует рынок.

Чтобы получить льготы, которые предлагает республика для развития бизнеса, инвестор принял решение стать резидентом свободной экономической зоны. Это позволило взять в аренду два участка земли общей площадью 6,5 гектара без торгов. Как резидент СЭЗ предприятие имеет право и на другие преференции. Среди них налоговые льготы на прибыль: ноль процентов в федеральный бюджет в течение 10 лет и шесть процентов в бюджет Республики Крым. А также освобождение от уплаты налогов на имущество на 10 лет, ускоренная амортизация собственных основных средств и другие.

- Приятно удивило грамотное стимулирование инвесторов со стороны властей и Корпорации развития Крыма, что помогло нам поверить в экономический потенциал республики. Я и мои деловые партнеры думаем не останавливаться на рыбном производстве и реализовать здесь другие проекты на взаимовыгодных условиях, - признался Астамур Ашуба.

Первоначально предприятие было зарегистрировано в городе Саки, но теперь инвестор планирует перерегистрироваться уже в Керчи, где осуществляется проект.

Мнение

Наиль Габбасов, генеральный директор Корпорации развития Республики Крым:

- Инвестор обратился за помощью в корпорацию около девяти месяцев назад. За это время наши специалисты при поддержке правительства помогли подобрать и оформить земельный участок, решить вопросы с инженерным подключением и другие рабочие моменты. Такие проекты имеют высокую рентабельность и в то же время интересны республике. Так, уже на первом этапе предприятие обеспечит работой 35 человек, не считая привлеченных сотрудников, которые займутся добычей сырья. Объем налоговых поступлений за пять лет прогнозируется на уровне более 137 миллионов рублей.