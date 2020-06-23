В Ростовской области начался финальный этап создания единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". До конца года сегменты комплекса появятся еще в 30 муниципальных образованиях, в том числе в самых удаленных районах. Всего системой обеспечения общественной безопасности будет охвачено 55 административно-территориальных единиц донского края.

Новые разработки позволяют не только следить с помощью видеокамер за ситуацией на улицах городов, но и выявлять происшествия. Искусственный интеллект в автоматическом режиме принимает решение о том, какие службы экстренного реагирования необходимо привлечь к ликвидации последствий ЧС и оповещает спасателей, полицию, медиков и пожарных.

- "Безопасный город" объединяет данные всех частей системы в одном интерфейсе для того, чтобы получить синергетический эффект. Главная задача - обеспечить безопасность населения. В пользе этой системы на практике убедились все участники проекта, - отметил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Сергей Панов.

Эффективность системы была ранее проверена при проведении в Ростове-на-Дону матчей и массовых спортивных мероприятий по футболу.

Как она действует в небольших городах, можно убедиться на примере Таганрога, где в прошлом году начала работать платформа "Безопасный город". К ней была подключена Служба 112 и система видеонаблюдения, которая хранит данные 70 видеопотоков, распознает лица, анализирует обстановку и выявляет подозрительные скопления людей. Всего система объединила около 40 различных приложений.

Служба 112 в Таганроге связана с кнопками SOS, установленными в общественных местах города, а "умные домофоны" синхронизированы с одноименным мобильным приложением, оснащены кнопкой SOS и высокоточными камерами с ночной подсветкой.

Камеры подключены к городской системе видеонаблюдения и через специальные каналы связи передают записи в МВД. Такие домофоны позволяют не только открыть замок, но и следить за тем, что происходит около подъезда, а еще могут впустить в дом гостя дистанционно через мобильное приложение, если вход разрешит хозяин. За время эксплуатации система "Безопасный город" приняла более 650 тысяч вызовов.

Кроме того, автоматическое управление системой уличного электроосвещения позволило сэкономить бюджету Таганрога до 60 процентов средств против прежних показателей.

"Комплексная система мониторинга и безопасности внедряется для того, чтобы сэкономить средства городского бюджета, затрачиваемые на ликвидацию аварий, краж, вандализма. А также сберечь деньги жильцов, вынужденных оплачивать услуги, которые зачастую им не оказывают", - сообщили "РГ" в национальной компании-операторе.

Напомним, что Ростовская область является одним из восьми российских субъектов, вошедших в состав федерального проекта "Цифровой регион". Задача экспертов - разработать лучшие программы и способствовать развитию субъектов с помощью цифровых решений для экономики и социальной сферы.