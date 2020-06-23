Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности до 2035 года. Она предполагает полное обновление производственных мощностей, создание новых комплексов и развитие портовой инфраструктуры для наращивания экспорта. Речь идет всего о нескольких субъектах РФ, и среди них Ростовская область, главный угольный регион европейской части страны.

Программа будет реализована в три этапа, следует из документа. Первый этап (2024 - 2025 год) предусматривает техническое перевооружение, интенсификацию угольного производства, увеличение объемов обогащения угля, снижение аварийности и травматизма на предприятиях. На втором этапе, к 2030 году, необходимо завершить реструктуризацию отрасли и сформировать новые центры угледобычи на самых перспективных месторождениях. Планируется, что к этому времени свои инвестиционные программы завершат железнодорожники, что позволит без труда перемещать добытое сырье по стране, а также доставлять его к речным и морским портам (на экспорт). Третий этап предполагает кардинальное повышение производительности труда и реализацию пилотных проектов на базе технологий глубокой переработки угля. По замыслу федеральных властей, это поможет нарастить угледобычу в России с 439 миллионов тонн в 2018 году до 668 миллионов к 2035 году (согласно оптимистическому сценарию). Прогноз по экспорту составляет от 259 до 392 миллионов тонн соответственно.

В прошлом году на Дону добыто 5,4 миллиона тонн угля. Но, как говорится в стратегии социально-экономического развития региона, к 2026-му этот показатель может превысить 5,8 миллиона (оптимистический сценарий предусматривал возможность нарастить добычу до семи миллионов тонн). В августе прошлого года власти Ростовской области объявили, что за семь месяцев 2019 года на Дону добыто 3,4 миллиона тонн угля, то есть на 22,3 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года. Производительность труда в шахтерской отрасли выросла на 21,2 процента в том числе за счет инвестиций в оборудование.

Инвесторы действительно вкладывают деньги в новые проекты. Строительство только одной обогатительной фабрики под Ростовом принесло 1,3 миллиарда рублей инвестиций. Еще одна фабрика, поменьше, обошлась инвесторам в 230 миллионов. Несколько шахт, на сотни миллионов рублей каждая, уже на подходе. Они включены в так называемую губернаторскую сотню приоритетных для региона проектов, и компании могут рассчитывать на серьезные налоговые льготы в первый период работы.

- Сейчас угольная отрасль чувствует себя неплохо, - отмечал в интервью "РГ" директор одной из донских шахт Олег Агафонов. - На продукцию спрос стабильный. У компаний появились свободные средства, которые можно инвестировать в обновление технологий, да и банки почувствовали, что в этой индустрии сейчас можно заработать, и стали активнее выдавать инвестиционные кредиты.

Бизнесмены признаются, что вкладывают деньги с расчетом на экспорт. Внутренний рынок будет уменьшаться: все больше домохозяйств и предприятий переходит на газ. Крупнейший покупатель угля внутри Ростовской области - Новочеркасская ГРЭС, вероятно, закроется после 2024 года. Она уже много лет является убыточной (в 2020 году убытки, по некоторым оценкам, достигнут 20 миллиардов рублей). В прошлом году с подачи донского правительства федеральные власти продлили ее работу до конца 2024 года "в вынужденном режиме". Но, скорее всего, это был последний раз.

Как рассказал корреспонденту "РГ" руководитель одной из шахт, сегодня на экспорт из Ростовской области уходит около 60 процентов обогащенного донского угля. Правда, и здесь окно возможностей сужается. Профильные СМИ отмечают, что крупнейшая экономика ЕС, Германия, сейчас переходит на газ, а еще намерена вырабатывать в первую очередь собственные угольные месторождения. Их хватит примерно на 15 лет, и к тому сроку страна целиком перейдет на газ и возобновляемые источники энергии.

А вот страны Восточной Европы в ближайшие десятилетия не смогут полностью отказаться от угольных электростанций. Причем из-за жестких экологических законов они будут вынуждены снижать объемы выбросов, а значит, покупать только обогащенный уголь высокого качества. И тут Россия более конкурентоспособна, чем, например, США или Австралия. И особенно Ростовская область, которая находится ближе всего к потенциальным покупателям и целиком ориентирована на страны Причерноморья и Средиземноморья.

На ЕС уже сегодня приходится около трети всех поставок российского угля. Еще процентов 20 - это Китай и страны СНГ, а все остальное продается в другие страны, включая Тихоокеанский регион, следует из данных Федеральной таможенной службы. Поэтому Урал и Сибирь, конечно, будут ориентироваться на восток, уверены эксперты.

Ростовская область является не самым крупным добытчиком угля в стране. Например, в этом году здесь планируется добыть 5,5 миллиона тонн, а в главном угольном регионе страны Кемеровской области (Кузбасс) - почти 250. Однако 86,4 процента запасов угля на Дону приходится на долю самого энергоемкого, востребованного и дорогого антрацита. Кроме того, регион припортовой, с прямым выходом в Черное и Средиземное моря, что существенно снижает транспортные издержки для экспорта. Если даже зарубежный спрос начнет сокращаться после 2025 года, Ростовская область окажется самым конкурентоспособным регионом-поставщиком и сдаст позиции последней.

Но все же власти понимают, что делать ставку только на возрождение угольной индустрии в Восточном Донбассе нельзя. Нужна диверсификация. Все горняцкие моногорода Ростовской области получили от правительства РФ статус территорий опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР в Гуково была зарегистрирована еще четыре года назад, в Звереве и Донецке - в 2018 году.

В 2018 году на Дону стартовала региональная программа комплексного развития моногородов. Задача - использовать все имеющиеся ресурсы для развития этих территорий.

Кстати

Согласно планам правительства, в результате выполнения программы Россия сможет к 2035 году "добиться среднемирового уровня эффективности" угольной отрасли. Пока же при подземной добыче угля среднемесячная производительность труда даже на лучших шахтах России в 3,8 раза ниже соответствующего показателя на шахтах Северной Америки и в 2,8 раза ниже, чем в Австралии. "Различие в уровне производительности труда связано, в первую очередь, с разницей в законодательной базе разных стран, определяющей количество допустимого рабочего времени и продолжительность регламентированного отпуска в разных странах. Согласно российскому трудовому законодательству, общая годовая продолжительность рабочего времени специалистов подземных профессий примерно в 2 - 2,2 раза ниже, чем в США", - говорится в программе.