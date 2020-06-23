В Севастополе перезахоронили останки 353 бойцов

На мемориальном кладбище Великой Отечественной войны в поселке Дергачи перезахоронили останки 353 бойцов, найденных поисковиками на территории Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба городского правительства.

Были установлены имена девяти освободителей Севастополя. Среди них красноармеец Павел Молчанов, который участвовал в боях в районе аэропорта Бельбек и погиб 17 апреля 1944 года при штурме немецких позиций.

Санинструктор Лука Кочергин погиб на высоте 104,5 в селе Поворотном в начале мая 1944 года. На церемонию смогли приехать их родственники, живущие в Ростовской области. Им переданы личные вещи дедов и прадедов, найденные поисковиками.

- Главный долг живущих поколений - не останавливаться, пока каждый солдат Красной армии, каждый человек, который погиб в эту ужасную войну, не обретет покой, - отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, поблагодарив поисковиков за работу.

Как сообщила председатель севастопольского объединения поисковых организаций "Долг" Марина Гавриленко, на кладбище в Дергачах уже 30 лет проходят церемонии перезахоронения останков освободителей и защитников Севастополя.

- В этом году отрядами "Долга" и севастопольского отделения ДОСААФ подняты останки 353 бойцов. По наградам, вкладышам, медальонам, надписям на ложках и котелках удалось установить девять фамилий, - рассказала Гавриленко. - Две семьи мы сумели найти.

Внучка Луки Кочергина Валентина Чернухина поблагодарила поисковиков за возможность узнать судьбу деда и похоронить его останки.

- Бабушка просила нас узнать, где погиб дед, найти его. Теперь ее просьба выполнена, - сказала Чернухина.