Новости

Япония возобновит авиасообщение с Вьетнамом 10:04
Опрос: двое из троих молодых россиян за последние месяцы искали работу 09:59
Трамп назвал действия Обамы госизменой 09:58
Американский перспективный вертолет разогнался до 380 километров в час 09:58
В Якутии после утечки топлива завели дело о порче земли 09:55
Дозаправку Ту-95 сняли на видео из кабины 09:50
В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой 09:49
Сербские лидеры летят в Москву на Парад Победы 09:48
Токийский "Диснейленд" возобновит работу в июле 09:47
Видео: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 09:45
Стали известны регионы, где рождается больше всего детей 09:43
Ощипавших живого голубя уральских школьниц поставят на учет 09:31
В КЧР приступили к первому этапу снятия ограничений из-за COVID-19 09:22
В Ставрополе пятилетний мальчик выпал с восьмого этажа 09:17
Ученые разработали тест на рак по типу теста на беременность 09:17
В Подмосковье водитель пытался сбыть более 1,5 килограмма наркотиков 09:09
Geely может спасти Lifan от банкротства 09:00
В Кемерове четверо пострадали в ДТП со "скорой" 08:53
Наталья Сергунина: В Москве появился первый научно-производственный межотраслевой кластер 08:15
Машина на дровах. Восстановлена уникальная "полуторка" 08:01
Гидрометцентр РФ: Европейскую часть страны ждет аномальная жара 07:55
В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене 07:26
"Диснейленд" в Токио готовится вновь принимать гостей 07:14
Эксперт заявил о снижении смертности от COVID-19 в России 07:00
Китай объявил о завершении создания глобальной системы навигации 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
23.06.2020 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи сотрудники полиции по горячим следам задержали участников конфликта со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Информация о конфликте неизвестных на улице Просвещения в Адлерском районе поступила накануне вечером в дежурную часть УВД Сочи.

Более 20 человек задержали за массовую вечеринку в центре Петербурга

К приезду сотрудников полиции участники конфликта скрылись с места происшествия. Однако там обнаружили и изъяли десять гильз предположительно травматического оружия.

Полицейским в течение часа удалось установить личности хулиганов и доставить их в отдел полиции для разбирательства.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления других участников конфликта.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В МИД РФ раскрыли детали переговоров с США в Вене
Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР
В России возобновили чартеры по туристическим направлениям
Более 4,5 млн человек в мире вылечились от COVID-19
В Москву придет аномальная жара
ФСБ задержала участников нападения на Дагестан в 1999 году
Видео: В Москве изъяли почти два килограмма кокаина