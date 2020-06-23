В Сочи задержали участников конфликта со стрельбой

В Сочи сотрудники полиции по горячим следам задержали участников конфликта со стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Информация о конфликте неизвестных на улице Просвещения в Адлерском районе поступила накануне вечером в дежурную часть УВД Сочи.

К приезду сотрудников полиции участники конфликта скрылись с места происшествия. Однако там обнаружили и изъяли десять гильз предположительно травматического оружия.

Полицейским в течение часа удалось установить личности хулиганов и доставить их в отдел полиции для разбирательства.

По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия, проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления других участников конфликта.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").