В Волгоградской области началось снижение режима изоляции

В Волгоградской области с 23 июня началось снижение режима самоизоляции из-за COVID-19. Отменены уведомления о выходе из дома и карантин для прибывших из других регионов. Заработали солярии, парикмахерские и массажные салоны.

Однако ряд ограничений продолжает действовать, в том числе обязательное ношение медицинских масок в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Как сообщает администрация Волгоградской области, самоизоляция для вернувшихся из других стран сохраняется, и туристы должны провести двухнедельный карантин. Режим самоизоляции также рекомендуется соблюдать людям старше 65 лет.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось на 104 человека и составило 5622. С начала пандемии умерло 34 человека. Если динамика распространения опасной инфекции снизится, то 30 июня в Волгоградской области планируют открыть спортивные площадки, фитнес-центры, сезонные кафе, турбазы и гостиницы, а также возобновятся индивидуальные занятия для детей в реабилитационных центрах. С 15 июля начнут работу детские оздоровительные лагеря.