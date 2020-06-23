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23.06.2020 12:09
Проект: В регионах

Жителям Дона раздадут аудиокниги и диски с песнями военных лет

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону волонтеры вышли на улицы, чтобы раздать жителям и гостям города аудиокниги и диски с записями песен о Великой Отечественной войне. Акция "Великая Победа" продлится до 24 июня у входа в парк имени Горького на улице Большая Садовая, а также в районе пересечения улиц Береговой и Соборной на набережной реки Дон.
Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
Фото: Николай Грищенко/РГ

Отметим, что акция также проводится на улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Новороссийска, Севастополя, Тулы, Казани, Кронштадта, Орла и Дубны.

Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области
Жители Дона почтят память солдат Великой Отечественной войны

"Представленные на дисках песни военных лет и аудиокниги "Сын полка" и "Батальоны просят огня" позволят нашим землякам вспомнить о подвиге своих дедов и прадедов, испытать гордость за мужество и стойкость фронтовиков, почувствовать сопричастность к Великой Победе", - председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Песни военных лет записаны в классическом исполнении. Они знакомы многим с детства, несут в себе энергию жизни и напоминают о дедах и прадедах, их героизме и верности долгу.

Книги о войне всегда напоминают о ценности жизни и любви, рассказывают о тяжелом выборе, о мужестве и стойкости. Одни из лучших книг - произведения писателей-фронтовиков. Именно из этих книг юноши и девушки смогут узнать, какой ценой далась Победа.

Волонтеры не просто раздают диски, но и рассказывают сверстникам о событиях военной поры.

- К сожалению, сейчас не многие школьники и студенты даже могут назвать, когда началась Великая Отечественная война, а уж перечислить противников СССР и подавно. А ведь кроме Германии наши ветераны сражались с Италией, Финляндией, Румынией, Венгрией, Словакией, Хорватией и Болгарией. Поэтому мы стараемся исправить эту ошибку, - рассказала 19-летний волонтер Кристина Петрова.

Отметим, что в честь 75-летия Победы на Дону прошло несколько памятных акций. 22 июня жители Ростовской области присоединились к всероссийской "Минуте молчания", когда в 12:15 все предприятия региона прервали свою работу. Сотни ростовчан приняли участие в акции "Свеча Памяти". С помощью свечей-лампад волонтеры выложили слово "ПОМНИМ", а на набережной состоялась памятная церемония спуска венков и цветов на водную гладь реки Дон.

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