Звезды выступят на Мамаевом кургане в концерте в честь 75-летия Победы

Сталинградская битва - одна из решающих в Великой Отечественной войне: разрушенный, но не сдавшийся врагам город, подвиги героев, стойкая оборона, завершившаяся могучим контр-наступлением… Именно здесь, в городе-герое Волгограде (прежде - Сталинград), на Мамаевом кургане и состоится большой праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы. Он станет главным событием торжественного дня 24 июня, так же, как и военный парад на Красной площади.

Конечно, в гала-концерте примут участие многие наши любимые артисты. Оперные, джазовые, эстрадные. А также театральные, которые покажут себя в таких амплуа, о которых мы прежде, может и догадывались.

Кто умеет и любит - споет или сыграет песни военных лет: "Любэ", Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Дима Билан, Хибла Герзмава и другие.

Кто-то прочтет замечательные стихи той поры: Константин Хабенский, Александр Петров, Сергей Гармаш, Михаил Пореченков…

А некоторые умеют и то, и другое: Сергей Безруков, например, наверняка, прочитает любимые поэтические строки и споет с солистом "Любэ" Николаем Расторгуевым их совместный хит "Березы" ("Отчего так в России березы шумят…").

Да и Полина Агуреева - очень востребована и как певица, и как актриса. Зрители помнят ее по сериалу "Ликвидация", повествующему о не простой послевоенной поре в Одессе. Но не менее стильно и самобытно она исполняет романсы. Да и родилась Полина Агуреева именно в Волгограде - и поэтому тоже на ее выступление придет много давних друзей и земляков…

Ну а знаменитый памятник "Родина-мать зовет!", посвященный героям Сталинградской битвы - кстати, высотой 85 метров! - предстанет перед зрителями уже в новом облике, благодаря креативным визуальным, световым эффектам.

А вести трансляцию этого праздничного гала-концерта на всю страну будет телеканал "Россия-1".

Начало в 21.00.