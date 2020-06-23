Голосование в Югре пройдет под строгим контролем общественности

Общественные организации и три парламентских партии в Югре сформировали пул наблюдателей за предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию России. В общей сложности - более 11 тысяч человек.

Об этом сообщила глава региона Наталья Комарова в ходе очередного заседания координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведению выборов в Югре.

Губернатор напомнила, что опыт общественных наблюдателей Югры был признан в Общественной палате России одним из лучших по итогам президентских выборов в 2018 году.

- По сути, тогда был дан стандарт плодотворной деятельности наблюдателей. Надеюсь, в ходе предстоящего голосования они покажут не менее высокий уровень работы, - отметила Наталья Комарова.

По словам главы региона, главное - обеспечить максимальную открытость, безопасность, в том числе противоэпидемическую, антитеррористическую и противопожарную.

Отметим, югорчане уже приступили к голосованию. Досрочно проголосовали уже 7589 человек, проживающих в труднодоступных и отдаленных территориях округа. Основной период голосования начнется 25 июня.

Более 22 тысяч югорчан приняли решение голосовать на дому. Свыше 29 700 заявлений поступило в систему "Мобильный избиратель", причем большинство - 19 442 человека - предпочли сделать это через портал "Госуслуги".

В этой связи Наталья Комарова обратила внимание департамента информационных технологий и цифрового развития округа на необходимость обеспечить устойчивость каналов связи для избирательных комиссий и системы ГАС "Выборы".

Председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев отметил, что подготовка к голосованию осуществляется в штатном режиме, в соответствии с календарным планом ЦИК России. В ближайшее время избирком округа примет решение о применении на 586 участках технологии изготовления протоколов участковых комиссий с использованием технологии QR-кодирования.

Полиграфическую продукцию для размещения в помещениях для голосования получили территориальные комиссии 19 июня вместе с бюллетенями для голосования. Разработан алгоритм обеспечения прав участников голосования, находящихся в учреждениях соцзащиты. Продумана процедура сбора обращений от югорчан с ограниченными возможностями здоровья о голосовании вне помещения.

- По согласованию с ЦИК России принято решение о применении видеонаблюдения в помещениях всех 22 территориальных избирательных комиссий и в Сургуте на всех 127 участковых избирательных комиссиях. Видеонаблюдение будет производиться без трансляции в Интернете, с возможностью хранения видеоматериала, - констатировал Денис Корнеев.

Он также отметил, что к началу голосования все участковые избирательные комиссии Югры будут укомплектованы полным набором средств индивидуальной защиты.

Участники совета обсудили вопрос обеспечения безопасности во время проведения голосования.

- Охрана правопорядка и безопасности будет обеспечена на всех 714 избирательных участках в 142-х населенных пунктах. Кроме того, мы организуем работу горячих телефонных линий для оперативного реагирования на поступающую информацию, - отметил начальник управления МВД РФ по Югре Василий Романица.