Ощипавших живого голубя уральских школьниц поставят на учет

Несовершеннолетних жительниц Серова, которые "прославились" в соцсетях после видео, которое запечатлело процесс издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних.

Девушки попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как в некоторых местных пабликах и СМИ появился ролик, на котором они поймали птицу, начали вырывать у нее перья и колотить об скамейку.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, личность девушек установлены. Одна из них, 15-летняя школьница, из вполне благополучной семьи.

"Она вместе с подружкой решила покормить голубей. Один из них якобы внезапно клюнул девушку, и она, вероятно, в отместку, поймала его и начала вырывать перья. Сверстница вместо того, чтобы остановить подружку, стала снимать процесс на камеру смартфона", - рассказал полковник Валерий Горелых

Он подчеркнул, что родителей девушек привлекли к ответственности по статье 5.35. за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию. "Самих школьниц поставят на профилактический учет в службу по делам несовершеннолетних территориального ОВД, чтобы впредь неповадно было мучать птиц и совершать иные правонарушения", - отметил официальный представитель региональной полиции.