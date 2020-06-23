Регионы смогут закупать квартиры для жителей аварийных домов

Возможности покупки жилья расширят для регионов. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на межведомственном совещании о реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионах Уральского федерального округа.

С июля прошлого года возможности регионов по приобретению жилья для переселения из аварийных домов или предоставления льготникам ограничены из-за введения проектного финансирования. В законодательстве не предусмотрена возможность закупки за счет бюджета квартир, которые строятся через счета эскроу.

Проект поправок в Бюджетный кодекс, которыми предлагается снять эту проблему, был внесен в Госдуму в апреле.

Сегодня этот законопроект должен быть рассмотрен в первом чтении, второе чтение запланировано на 8 июля. Минстрой рассчитывает, что в начале июля поправки будут приняты, и эта тема будет закрыта. "Уже вся страна стонет от этой истории. Это мешает сегодня формировать госзаказ. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы это ускорить", - сказал Якушев.