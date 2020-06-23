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Рубрика: Спорт

Криштиану позади

Роналду выпал из топ-3 претендентов на "Золотой мяч"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 135(8189)
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выпал из тройки претендентов на "Золотой мяч", вручаемый ежегодно лучшему футболисту Европы.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Накануне авторитетный портал Goal.com опубликовал обновленный рейтинг кандидатов на престижнейший приз. Первое место в нем занимает нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Фото: Михаил Синицын
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Поляк в нынешнем сезоне забил 48 мячей в 41-й встрече, стал чемпионом Германии, плюс вместе с мюнхенцами вышел в финал розыгрыша Кубка страны и продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Левандовски установил сразу несколько рекордов и находится в потрясающей форме.

Вторую строчку в рейтинге занимает полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, третье - шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси. А Роналду расположился на четвертой позиции.

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