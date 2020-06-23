Роналду выпал из топ-3 претендентов на "Золотой мяч"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выпал из тройки претендентов на "Золотой мяч", вручаемый ежегодно лучшему футболисту Европы.

Накануне авторитетный портал Goal.com опубликовал обновленный рейтинг кандидатов на престижнейший приз. Первое место в нем занимает нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Поляк в нынешнем сезоне забил 48 мячей в 41-й встрече, стал чемпионом Германии, плюс вместе с мюнхенцами вышел в финал розыгрыша Кубка страны и продолжает борьбу в Лиге чемпионов. Левандовски установил сразу несколько рекордов и находится в потрясающей форме.

Вторую строчку в рейтинге занимает полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, третье - шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси. А Роналду расположился на четвертой позиции.