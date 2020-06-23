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23.06.2020 08:25
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло в курином филе хлор и антибиотики

Текст: Ольга Игнатова
Эксперты Роскачества подвели итоги исследования филе самого популярного в России мяса - куриного.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Проверку проходило куриное филе 15 торговых марок (13 - из России и 2-х - из Белоруссии). Ценовая категория исследуемых образцов - от 225 до 350 рублей за упаковку.

Позитивный момент: эксперты Роскачества не обнаружили ни в одной торговой марке листерий, сальмонелл, бактерий группы кишечной палочки. Также в мясе не выявлены нитриты (фиксаторы окраски, которые придают мясу привлекательный цвет), консерванты, химические растворы, искусственно добавленная вода, полифосфаты, ГМО, ДНК сои и кукурузы, ДНК крупного рогатого скота, барана, свиньи.

Фото: Istock
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Негативные факторы. В курином мясе были найдены хлоросодержащие препараты (их используют для устранения неприятных запахов, а также с целью продать товар с первоначальными признаками порчи). Побочный продукт хлорирования - хлороформ - не выявлен только в 6 из 15 образцов товара. В более глубоких слоях мышечной ткани хлора оказалось меньше, на поверхности филе - больше. Этот факт говорит о том, что хлороформ попал в образцы филе после убоя цыплят.

Хлор представляет определенную опасность для организма, так как в результате обработки хлорсодержащими растворами на поверхности (на коже) тушки образуются канцерогены.

Следы антибиотиков были найдены в 10 образцах. При этом два исследованных товара имели надпись на этикетке "Без антибиотиков". Оказалось, что это не соответствует действительности. Не защищена от наличия антибиотиков и халяльная продукция - следы антибиотика выявлены в одном из товаров, промаркированном знаком халяль.

Подробнее с результатами экспертизы куриного филе можно ознакомиться на сайте Роскачества.

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