Россия поддерживает кандидатуру Индии в качестве постоянного члена Совбеза ООН

Российская сторона поддерживает кандидатуру Индии в качестве постоянного члена Совбеза ООН, заявил 23 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на онлайн пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров с главами МИД Индии и Китая Субраманиямом Джайшанкаром и Ван И.

Как отметил Лавров, "Индия является, и мы об этом не раз говорили, сильным претендентом на постоянное членство в Совете Безопасности ООН в контексте реформирования этого органа. Россия поддерживает кандидатуру Индии для занятия места постоянного члена Совбеза".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что недостаток нынешнего состава Совбеза ООН в том, что в нем недостаточно представлены развивающиеся страны Азии, Африки, Латинской Америки.