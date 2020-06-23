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23.06.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Россияне потратили 18 млрд рублей на наушники c начала года

Текст: Иван Черноусов
В период с января по май текущего года продажи наушников и гарнитур на российском рынке составили порядка 8 млн штук (на уровне прошлого года) и 18 млрд рублей (плюс 30% к прошлому году). Средний чек вырос на 32% до 2 тысяч рублей из-за популярности беспроводных моделей. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе Группы "М.Видео-Эльдорадо".
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В последние два месяца люди приобретали беспроводные наушники для видеоконференций и работы из дома. В апреле-мае с соединением через bluetooth в России продавалась примерно каждая третья пара - 35%, в денежном выражении на них приходится около 80% рынка. При этом самым крупным сегментом в Bluetooth-наушниках стали модели TWS (True Wireless Stereo). Их рыночная доля увеличилась почти втрое до 20% в количественном выражении, а в денежном составляет уже 60% (рост в полтора раза за год). Эксперты связывают активный рост сегмента с отказом от стандартного разъема 3,5-миллиметра в смартфонах.

Фото: istock
Исследование: Россияне отдают предпочтение Bluetooth-наушникам

В апреле-мае в топ-3 самых популярных беспроводных наушников вошли две TWS-модели: Xiaomi Redmi AirDots (TWSEJ04LS) и Apple AirPods (2-го поколения), третье место заняли внутриканальные JBL T110 BT. В тройке наиболее продаваемых проводных наушников оказались: JBL C100SI, JBL T110, Intro RX-190.

"Российский рынок наушников в период с января по май 2020 года вырос на 29% в денежном выражении, а в количественном выражении остался на уровне прошлого года, - рассказывает Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной". - Всего за 5 месяцев россияне приобрели 8,5 млн устройств на общую сумму 17,3 млрд рублей, при этом средняя цена составила чуть более 2 тыс. рублей".

По словам Догадина, наибольший спрос на наушники зафиксирован в первом квартале, а уже в апреле и мае наблюдалось снижение спроса в связи со смягчением режима ограничений по коронавирусу. "С января по май спрос на Bluetooth-наушники на всем российском рынке вырос на 51% и 53% в количественном и денежном выражениях соответственно. Всего россияне приобрели 3 млн устройств на сумму 12,7 млрд рублей. Средняя цена на Bluetooth-решения составила 4,2 тыс. рублей", - заключил он.

Фото: Мобильная платформа Qvalis
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Больше всего денег на наушниках заработала Apple: по данным "Связного", ее доля на рынке составила 43%, на втором месте оказалcя Samsung, а на третьем - JBL. В штуках же лидером оказался JBL, "серебро" досталось Apple, а замкнула тройку Xiaomi.

Пресс-служба "Яндекс.Маркет" сообщила, что самыми популярными беспроводными наушниками за последние два месяца, как и в период с января по май, стали: Xiaomi Redmi AirDots (Mi True Wireless Earbuds Basic), Apple AirPods 2 (с зарядным футляром) и Apple AirPods Pro. Что касается проводных моделей, то список возглавляет Apple EarPords, на втором месте находятся наушники JBL T110, а на третьем - Sennheiser HD 206. В среднем россияне искали наушники за 6 тысяч рублей.

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