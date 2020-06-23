Российские военные помогли наладить торговлю на северо-востоке Сирии

Российские военные обеспечили безопасность ключевой дороги на северо-востоке Сирии. Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Евгений Иванов рассказал о возобновлении торговли.

"С момента начала движения российские военные сопроводили уже более 9,5 тысяч машин, в обе стороны проследовала почти 21 тысяча человек. Грузы в караванах самые разные: от скота до негабаритной техники, например сельскохозяйственные комбайны", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Ранее участок трассы М-4 между населенными пунктами Айн-Иса и Телль-Тамир открыли для передвижения мирных жителей. До этого дорогу часто обстреливали, а потом она какое-то время использовалась только российско-турецкими колоннами, осуществлявшими совместное патрулирование. Сейчас движение открыто в обе стороны. Ежедневно из двух населенных пунктов выдвигаются гражданские караваны в сопровождении российских военных.