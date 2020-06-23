Русист из Польши: Миссия учителя - в правдивом отношении к действительности

"Учитель русского языка живет внутри истории, а история живет внутри него. На его груди - глубокий отпечаток сапога солдата Вермахта; в кармане шинели - слипшиеся от крови письма из дома и комсомольский билет; в горле - захлебнувшийся крик "За Родину" безусого командира; в ушах - холодный свист снарядов; в глазах - мутные вдовьи слезы да воронки затонувших кораблей; на губах - расплескавшиеся фронтовые сто граммов; на щеках - вмятины от костылей на черных дорогах и только в сердце - пылающий автограф Великой Победы",- пишет в своем эссе на XX Международный Пушкинский конкурс "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" русист из польского города Лодзь Иван Смирнов.

В Польше многие знают русский язык. В школах выбирают его в качестве иностранного. В гуманитарном клубе билингвов русист преподает для тех ребят, которые в будущем планируют стать журналистами, филологами, переводчиками и работать в странах Восточной Европы.

"На уроках русского говорить с учащимися о войне нужно, но не в ключе обвинений и оправданий, а в той технике, в какой пишет на холсте художник: с достоинством, уверенностью, пусть сурово, но честно, резкими мазками, без слащавого флера, определяя свою позицию относительно ложного представления окружающих, мнящих себя жертвами "агрессоров", которые, кстати, и освободили Польшу", - рассказывает автор эссе.

Он всегда напоминает своим ученикам, какой ценой Советскому Союзу досталась Победа над гитлеровцами. При освобождении Польши погибли более шестисот тысяч советских солдат и офицеров и более полутора миллионов были ранены.

Иван Смирнов рассказывает своим подопечным историю войны, основываясь на архивных документах: "В 1939 году Лодзь была оккупирована фашистской Германией и переименована в Литцманнштадт, в честь немецкого генерала Карла Литцманна. В 1940 году официально было открыто Лодзинское гетто, и на территории Польши оно оказалось вторым по величине после Варшавского. Здесь каждый дом - мир несчастий и боли. В этих стенах умирали от голода и болезней, тоски и безысходности. Из этих подъездов карательные отряды забирали людей в последний путь. В печах крематориев и газовых камерах Аушвица-Биркенау принудительно заканчивался земной путь евреев, цыган, военнопленных, стариков и детей. Лодзинское гетто просуществовало дольше всех, к его ликвидации Третий Рейх приступил лишь весной 1944 года. В конечном итоге город был освобожден Советской армией в январе 1945 года".

Лодзь практически не была разрушена, и сейчас она со своими архитектурными и ландшафтными достоинствами - город уникальной истории и памяти жертв нацистского режима. "Мы не гонимся за пряничной сусальностью, сами постройки играют роль молчаливых свидетелей средоточия насилия, которое мы не готовы забыть", - пишет преподаватель.

Чтобы максимально точно донести реальные факты до своих учеников, Иван мысленно ищет поддержки у своих деда и бабушки Базыля и Анны Холецких - поляков, солдат Великой Отечественной войны. В июле 1941 года двадцатилетний Базыль, примерив новенькую гимнастерку, добровольцем ушел на фронт. Вслед за ним на войну отправилась молодая жена - восемнадцатилетняя Анна. Дед служил в пехоте, под Курском получил тяжелое ранение. Анна Холецкая была кочегаром паровоза санитарного поезда, перевозившего раненых с линии фронта в глубокий тыл. "Свидетельства Второй Мировой войны - это духовное завещание миллионов безымянных солдат, чьи правнуки могли бы стоять рядом со мной, плечом к плечу. Сейчас проще переписать историю и осквернить память, чем найти в себе мужество правдиво ее воспринять", - считает педагог.