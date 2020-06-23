Секреты успеха современной женщины. Об искусстве быть первой расскажут спикеры Synergy Woman Forum

27 июня Школа Бизнеса "Синергия" организует Synergy Woman Forum, посвященный концепции современной женщины - яркой, многогранной и преуспевающей в разных сферах жизни при любых обстоятельствах.

Среди спикеров форума - бизнес-тренер и писательница Ирина Хакамада; одна из самых узнаваемых телеведущих информационной программы "Время" на "Первом канале" Екатерина Андреева; телеведущая и блогер Ирена Понарошку; директор "Австрийской высшей школы этикета" Мария Буше; бьюти-блогер MelAnnett и многие другие.

"У женского желания есть собственный разум, - комментирует хедлайнер форума, автор бестселлера "Ешь, молись, люби" Элизабет Гилберт. - Женское желание - это о женщине, которая охотится за тем, чего она хочет. И очень важно иметь открытое сердце, чтобы впускать в свою жизнь обстоятельства, которые могут поспособствовать в реализации ваших целей. Я всегда буду рассказывать что-то личное о себе и своей жизни, чтобы это помогло на моем примере кому-то еще почувствовать себя комфортнее в жизни, перестать бояться обстоятельств и стать счастливее".

Основной идеей форума традиционно остается искусство быть первой - лайфхаки и истории из личного опыта о том, как преуспеть во всём: достичь небывалых высот в карьере, создать гармоничные отношения, сохранить красоту и женственность. Synergy Woman Forum стремится на реальных жизненных примерах показать, что гармония и умение интересно жить - главные женские инструменты в достижении целей.

Подробнее о форуме: synergywoman.ru