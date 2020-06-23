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23.06.2020 09:48
Рубрика: В мире

Сербские лидеры летят в Москву на Парад Победы

Текст: Александр Борисов (Баня-Лука - Белград)

Президент Сербии Александр Вучич и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик отправляются сегодня в Москву для участия в церемонии Парада Победы и встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Генеральная репетиция Парада Победы прошла на Красной площади

"Президент Республики Сербии отправляется с двухдневным визитом в Москву, 23 и 24 июня 2020 года, в рамках которого он встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и будет присутствовать на военном Параде в связи с празднованием 75-летия Победы над фашизмом во Второй мировой войне", - подчеркнули в администрации Александра Вучича.

Милорад Додик, который также сегодня вылетает в Москву, подчеркивает важность объединения людей на основе общих человеческих ценностей и противодействия попыткам искажения истории. "Реабилитация фашизма и их пособников в последнее время приобретает все большие пугающие масштабы, - говорит он. - В этой связи борьба за общие человеческие ценности и объединение людей под этой эгидой становятся действенными механизмами отпора усилиям сторонников неофашизма. Во всяком случае, новые движения с идентичной нацизму идеологией все шире получают распространение в мире. Такие негативные тенденции угрожают стабильности и безопасности всего человечества. Неудивительно, что против этого зла опять выступают те же силы во главе с Россией и русским народом, боровшиеся в прошлом веке с гитлеровским фашизмом".

Между тем и всемирно известный режиссер Эмир Кустурица, являющийся к тому же советником сербского члена Президиума БиГ Милорада Додика, по личному приглашению министра обороны России Сергея Шойгу станет почетным гостем на Параде Победы в Москве 24 июня.

В мире Европа Сербия 75 лет Великой Победы

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