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23.06.2020 16:02
Рубрика: Экономика

Штрафы за неприменение касс в транспорте отложены до октября

Текст: Евгений Гайва

Штрафы с компаний за продажу билетов на общественном транспорте без кассовой техники не будут взимать до 1 октября 2020 года. Закон о продлении моратория подписал президент России Владимир Путин.

Фото: ЦОДД/ Twitter.com
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Также отложен срок взимания штрафов за отсутствие контрольно-кассовой техники в сфере ЖКХ.

Эти нормы должны были начать применяться с 1 июля этого года в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

В случае неприменения кассовых аппаратов штраф налагается на должностных лиц и юридические лица. Должностные лица должны уплатить штраф в размере от одной четвертой до одной второй суммы расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 10 тысяч рублей. Юридических лиц штрафуют на сумму от трех четвертых до одного размера расчета при продаже билета, но не менее 30 тысяч рублей.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика ЖКХ Президент

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