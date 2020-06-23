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Текст:   Марина Трубилина 
05:00 23.06.2020

Сколько жилья строится сейчас в России

Причем "виновата" в этом не только пандемия. Если в январе ввод жилья превышал показатели прошлого года на 14%, то уже в феврале и марте, еще до разгара эпидемии, домов вводилось примерно на 7% меньше, чем год назад. В апреле ввод жилья снизился до 63,5% по сравнению с апрелем прошлого года. В мае, когда было введено в эксплуатацию 325 многоквартирных домов и 12,6 тысячи индивидуальных, ситуация чуть выправилась: снижение за год составило около 25%.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Сейчас на стадии строительства в России находится 9546 домов, 99,4 млн квадратных метров жилья (из них 34,2 млн "квадратов" строятся с помощью проектного финансирования), сообщили в пресс-службе Минстроя. В апреле министерством были разработаны меры поддержки отрасли, которые направлены на поддержание спроса, финансирования строительства и плановый ввод жилья в 2020-2021 годах. "Мы рассчитываем, что принятые меры будут способствовать тому, что итоговый ввод жилья останется как минимум на уровне прошлого года, а также помогут нарастить темпы строительства, сниженные за счет введения карантинных ограничений на строительных площадках", - подчеркивают в ведомстве.

Ввод многоквартирных домов за 5 месяцев снизился лишь на 2,3% по сравнению с 2019 годом - до 10,7 млн квадратных метров, отмечают в ДОМ.РФ. Это связано, в частности, с невозможностью провести процедуру регистрации, так как МФЦ и государственные органы работали с ограничениями. "С учетом постепенного снятия ограничительных мер и возвращения к нормальной работе ожидается восстановление темпов сдачи жилья в ближайшие два-три месяца. При сохранении текущей динамики ввод многоквартирного жилья по итогам 2020 года удастся сохранить на уровне прошлого года", - считают в компании. Спрос на жилье сейчас вернулся к росту, объем ипотечного кредитования в мае был на 8% выше, чем в мае прошлого года. В конце весны - начале лета, по данным Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, который отслеживает строительство домов по старым правилам, заключалось в среднем 6,5 тысячи договоров долевого участия в неделю, что соответствует уровню начала марта.

Фото: РИА Новости
Продать квартиру государству смогут застройщики в еще 10 регионах

"Большинство застройщиков пока придерживаются планов по введению объемов жилых помещений в этом году, незначительно корректируя сроки ввода в эксплуатацию некоторых объектов", - отмечает директор группы корпоративных рейтингов НКР Александр Диваков. С существенными сложностями столкнулись в основном малые и средние застройщики в регионах со слабым платёжеспособным спросом. Если не будет второй волны коронавируса и экономических шоков, связанных с падением курса рубля, а также если будут в полном объеме реализованы предлагаемые правительством меры по поддержке отрасли, то снижение объемов строительства по итогам года составит не более 15%, считает Диваков. При этом восстановление объемов строительства будет напрямую зависеть от восстановления доходов населения. При благоприятных условиях рынок восстановится к 2023-2024 году, с темпами роста 3-5% в год, говорит эксперт.

Снижение объемов строительства во многом связано с реформированием строительной отрасли, которое произошло в июле 2019 года, считает гендиректор компании MACON Илья Володько. После перехода на проектное финансирование объемы строительства жилья сократились на 18%, с рынка ушло 15% игроков, а средняя цена на новостройки выросла почти на 20% (14% цены прибавили еще в подготовительный период, до июля прошлого года, а после этого выросли еще на 5%). "Однако строительная отрасль демонстрирует устойчивость, адаптация рынка к новым правилам происходит в нормальном режиме, - отмечает Володько. - Объемы проектного финансирования за последний год увеличились почти в 4,5 раза, а количество открытых эскроу-счетов почти в 9 раз". По итогам текущего и следующего годов можно ожидать дальнейшего спада строительной активности, говорит эксперт: с рынка продолжат уходить игроки, не способные вести деятельность по новым правилам, а пандемия неизбежно вызовет падение доходов населения и снижение спроса. "Падение объемов строительства в следующие 1,5 года может составить 15-20%. Выход на запланированный нацпроектом объем в 120 млн кв. м жилья в год до 2024 года является недостижимым", - считает аналитик.

Наибольшую обеспокоенность, как неоднократно отмечали в Минстрое, вызывает снижение выхода на рынок новых объектов. Однако достижение целей нацпроекта по строительству 120 млн квадратных метров жилья за год к 2024 году все же возможно, считают в министерстве, при условии принятия всех предлагаемых им мер поддержки отрасли.

Проектом программы действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования, которая входит в нацплан, предусмотрена комплексная поддержка строительства до конца 2021 года, сообщает портал Единый ресурс застройщиков. Проектом предлагается, в частности, продление программы ипотеки с господдержкой до конца 2021 года со ставкой уже в 5%, распространение программ субсидирования ипотеки на апартаменты. Чтобы покупателям недвижимости было легче накопить на первый взнос, может быть введен механизм жилищных сбережений, где предусматривается субсидирование ставок по накоплениям на первоначальный взнос и компенсация изменения стоимости жилья за период накопления.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
Как будет выполняться национальный проект по жилью

Предполагается ввести субсидирование кредитов для застройщиков, рентабельность проектов которых менее 15%. Средства программы "Стимул" будут направляться только на инженерную и транспортную инфраструктуру. А медицинские и образовательные учреждения, на строительство которых сейчас расходуются средства этой программы, станут возводить в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Образование".

Для 40% российских семей приобретение жилья в собственность недоступно из-за низких доходов, отмечается в программе. В связи с этим предлагается обеспечивать их жильем по принципиально другой форме - некоммерческой аренде без права бесплатной приватизации. Жителям таких квартир субсидируют арендную ставку в зависимости от уровня доходов. Семьи, у которых нет потребности в приобретении жилья в собственность (это могут быть молодые специалисты или те, кто еще не определился с желаемым местом жительства), смогут воспользоваться коммерческим арендным фондом. Им предоставят налоговые вычеты на арендную плату.

Отмечается, что необходимо урегулировать статус апартаментов, признать их специализированным видом жилья и проработать вопрос создания на их базе проектов арендного жилья.

Без принятия этой программы вместо 120 млн квадратных метров жилья в 2024 году, с учетом нынешней ситуации, может быть построено лишь 91,1 млн. Если же предложенные в программе меры будут приняты, то цель в 120 млн достижима, хотя в 2020-2023 годах показатели будут все-таки несколько ниже запланированных в нацпроекте, отмечается в проекте документа.

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