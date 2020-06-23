Скончался бывший сенатор Евгений Тарло

Бывший член Совета Федерации от Тамбовской области Евгений Тарло скончался во вторник на 63-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на действующего сенатора от этого региона Алексея Кондратьева.

"Да, к сожалению, скончался сегодня​​​. До вскрытия пока основная версия - инфаркт", - приводит агентство его слова.

Евгений Тарло работал в Совете Федерации в 2007-2015 годах, сначала в комитете по конституционному законодательству, затем - по экономической политике.

После сложения сенаторских полномочий возглавлял коллегию адвокатов "Тарло и партнеры".