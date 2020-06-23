Скончался бывший сенатор Евгений Тарло

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Бывший член Совета Федерации от Тамбовской области Евгений Тарло скончался во вторник на 63-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на действующего сенатора от этого региона Алексея Кондратьева.
"Да, к сожалению, скончался сегодня. До вскрытия пока основная версия - инфаркт", - приводит агентство его слова.
Евгений Тарло работал в Совете Федерации в 2007-2015 годах, сначала в комитете по конституционному законодательству, затем - по экономической политике.
После сложения сенаторских полномочий возглавлял коллегию адвокатов "Тарло и партнеры".