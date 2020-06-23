Причину создания Римской империи неожиданно нашли на Аляске

Американские ученые выдвинули новую гипотезу о причинах распада Римской республики и появления империи. По их мнению, значительную роль в этом процессе сыграло мощное извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры.

Об исследовании рассказывает журнал Science. Его провела междисциплинарная команда ученых. История краха Римской республики, казалось бы, хорошо изучена. Из письменных источников известно, что на протяжении длительного времени государство испытывало политические и экономические трудности.

Древние историки также рассказывали о загадочном исчезновении Солнца после убийства Юлия Цезаря в 44 году до нашей эры, за которым последовали годы холода и неурожая. Началась борьба за власть, следствием чего стало единоличное правление первого императора - Октавиана Августа, приемного сына Цезаря.

Политические распри до сих пор назывались главными причинами появления империи. Однако в новом исследовании ученые доказывают, что истинная причина последовавших в Риме событий находилась на Аляске. В 43 году произошло одно из мощнейших в истории извержений - проснулся вулкан Окмок на Алеутских островах.

После взрыва образовался кратер шириной 10 километров. Расположение вулкана таково, что извергнутые им массы могли подняться в арктическую стратосферу, а затем распространиться по всему северному полушарию, закрывая собой солнечный свет.

"Мы можем абсолютно точно сегодня сказать, что это извержение создало экстремальный климат, - говорит ведущий автор исследования, гляциолог Джозеф Макконнелл. - Оно действительно могло привести к голоду и другим разрушениям в Европе. Крах республики пришелся на те два года, когда царил этот климат. Мы считаем маловероятным то, что это просто совпадение".

Голод и холод спровоцировали вооруженные конфликты внутри республики. Возникла потребность в сильной централизованной власти. А когда она появилась, климат начал теплеть - вулканическая пыль постепенно оседала на поверхность, вновь открывая путь солнечным лучам.

В доказательство исследователи приводят результаты анализа светонепроницаемых сульфатных частиц, извлеченных из глубоких ледяных кернов в Гренландии. Предыдущие работы показали, что эти частицы были выброшены в ходе мощного извержения вулкана. Загадкой оставалось только точное местонахождение и сроки извержения.

Команда Макконнелла обнаружила, что рост присутствия серы в кернах произошел в 43 году до нашей эры. Измерения изотопов показали, что эти частицы подвергались воздействию ультрафиолетового излучения в стратосфере. Они могли оставаться в воздухе в течение многих месяцев и даже лет, прежде чем осесть на поверхность.

Исследователи обнаружили и 35 осколков вулканического стекла. Его состав сравнили с геохимическими "отпечатками" вулканов, которые теоретически могли извергаться в то время. Так ученые и вышли на Окмок - щитовидный вулкан, который остается активным и сегодня.

Климатическая модель продемонстрировала, что эффект от извержения мог быть мощным - температура воздуха на юге Европы и севере Африки могла опуститься до семи градусов Цельсия. Завершающим штрихом стал анализ древесных колец, который подтвердил, что в 43 и 42 годах до нашей эры в Скандинавии и Северной Америке наблюдалось сильное похолодание.

К слову, холодная погода упоминается в письмах Цицерона, римского государственного деятеля, смерть которого в 42 году до нашей эры считается символическим концом республики. Плутарх, знаменитый римский биограф, писал, что армия Марка Антония столкнулась с таким ужасным голодом в апреле 43 года до нашей эры, что есть приходилось даже кору. А историк Аппиан писал, что Рим был опустошен голодом в 42 году до нашей эры. Кстати, голод в том же году поразил и Египет.