Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о назначении выборов (23.06.2020)

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";
2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";
3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";
5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";
8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС);
9. Политическая партия "Демократическая партия России";
10. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные";
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО";
14. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА";
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила";
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";
19. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";
20. Политическая партия "Гражданская Платформа";
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";
22. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации";
23. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА";
24. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов";
25. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт";
26. Политическая партия "Партия Возрождения России";
27. Политическая партия "Национальный курс";
28. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ";
29. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ";
30. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу";
31. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России";
32. Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России";
33. Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными";
34. Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России";
35. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО";
36. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)";
37. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России";
38. Политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу";
39. Политическая партия "ЗА ПРАВДУ";
40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
41. Политическая партия "Партия прямой демократии";
42. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ".
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