Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о назначении выборов (23.06.2020)