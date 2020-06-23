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23 июня 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)

Список политических партий, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о назначении выборов (23.06.2020)

Дата подписания 23 июня 2020 г.
Опубликован 23 июня 2020 г.

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ";

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ";

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России;

4. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ";

5. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА";

6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

7. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО";

8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС);

9. Политическая партия "Демократическая партия России";

10. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зелёные";

11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;

12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;

13. Политическая партия "РОССИЯ БУДУЩЕГО";

14. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА";

15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;

16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;

17. Общественная организация Всероссийская политическая партия "Гражданская Сила";

18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ";

19. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость";

20. Политическая партия "Гражданская Платформа";

21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА";

22. Политическая партия "Казачья партия Российской Федерации";

23. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ ДЕЛА";

24. Всероссийская политическая партия "Российская партия садоводов";

25. Политическая партия "Российский Объединённый Трудовой Фронт";

26. Политическая партия "Партия Возрождения России";

27. Политическая партия "Национальный курс";

28. Общероссийская политическая партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ";

29. Политическая партия "РОДНАЯ ПАРТИЯ";

30. Политическая партия "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу";

31. Всероссийская политическая партия "Интернациональная партия России";

32. Политическая партия "Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России";

33. Политическая партия "Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными";

34. Общественная организация политическая партия "Возрождение аграрной России";

35. Общественная организация - Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО";

36. Политическая партия "Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)";

37. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса России";

38. Политическая партия "Народно-патриотическая партия России - Власть Народу";

39. Политическая партия "ЗА ПРАВДУ";

40. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;

41. Политическая партия "Партия прямой демократии";

42. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ".

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