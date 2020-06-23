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23.06.2020 01:19
Рубрика: Экономика

Стало известно, насколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет

Текст: Ольга Игнатова
26 июня на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений должен быть рассмотрен вопрос о проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ подготовлен министерством труда и социальной защиты (имеется в распоряжении "Российской газеты"). В нем, в частности, определен возможный уровень индексации страховых, социальных пенсий и иных социальных выплат на ближайшие три года.

Фото: Фото из семейного архива Ароновых
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Так, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году - 5,9%; в 2023 году - 5,6%. Страховые пенсии в России индексируются с 1 января.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с первого января 2021 года устанавливается в сумме 6 044,48 рубля, в 2022 году - в сумме 6 401,10 рубля, в 2023 году - в сумме 6 759,56 рубля. Численность получателей страховых пенсий в 2021 году составит 40,24 миллиона человек; в 2022 году - 40,15 миллиона; в 2023 году - 39,68 миллиона.

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит: в 2021 году 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей, в 2023 году - 19 283 рубля. То есть ежегодно пенсия будет расти более чем на тысячу рублей.

Корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов не запланирована.

Фото: Пресс-служба Ак Барс Банка/РИА Новости
Период выплаты накопительной пенсии могут увеличить

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году могут вырасти на 1,5 процента; в 2022 году - на 3,9 процента; в 2023 году - на 3,7 процента.

Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9 977 рублей; в 2022 году - 10 307 рублей; в 2023 году - 10 693 рубля.

Расходы на ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы определены с учетом установления на 2021-2023 годы выплаты родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) в размере 10 тысяч рублей.

С первого февраля ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан и социальные пособия на погребение могут увеличиваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год - на 4% ежегодно.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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