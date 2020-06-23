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23.06.2020 11:21
Рубрика: Культура

Пьер Ришар и Эрик Робертс снялись в документальном фильме канала "Культура"

Текст: Сусанна Альперина

Телеканал "Россия-Культура" подготовил премьерный документальный проект "Победа. Одна на всех", который зрители смогут посмотреть 24 июня в 19:50.

Фото: iStock
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В фильме озвучены военные письма из четырех противостоящих фашизму стран: США, Великобритании, Франции и СССР". "Этот проект - дань уважения союзникам, всем солдатам, вне зависимости от страны происхождения. Это уникальное свидетельство самого страшного периода в истории всего человечества. Цель проекта - напомнить, что победа над нацизмом стала возможна благодаря объединению всего мира ради одной цели", - говорится в анонсе на сайте канала.

Для работы над фильмом объединились всемирно известные артисты: Пьер Ришар (Франция), в детстве переживший период фашистской оккупации; Малкольм Макдауэлл, родившийся в Англии во время Второй мировой войны в 1943 году, ныне обладатель звезды на голливудской "Аллее славы"; Эрик Робертс (США) - номинант премий "Оскар" и "Золотой глобус"; а также народный артист РСФСР Сергей Никоненко, родившийся за два месяца до начала войны в 1941 году, сыгравший в таких знаковых фильмах о Великой Отечественной войне, как "Освобождение", "Сталинград", "Завтра была война". Режиссер картины Артур Валеев.

Один из продюсеров картины Михаил Файнштейн, благодаря которому, в частности, стали возможны съемки с голливудскими звездами, рассказал "РГ" о новом фильме:

"О том, как снимали в Лос-Анджелесе Малькольма Макдауэлла и Эрика Робертса, а в Париже - Пьера Ришара - можно снимать отдельное кино. Дело в том, что все съемки попали на самое начало пандемии и на самый пик всеобщей паники. У меня уже были согласия и от других голливудских звезд класса "А", но трудно поверить - в эти дни невозможно было собрать даже съемочную группу в тех городах, где живут эти актеры. Забронированную для съемки Малкольма Макдауэла гостиницу закрыли за день до съемки. Представьте чего стоило открыть ее на час, чтобы все-таки записать интервью с Малькольмом. А за отсутствием других вариантов Эрик Робертс героически принял нашу съемочную группу у себя дома (конечно, все были в масках и перчатках). Видимо, тема оказалась очень важна для него.

Фото: kinopoisk.ru
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Почему именно эти звезды? Нам нужны были люди, которые имеют свой личный опыт связанный со второй мировой войной. Трогательный опыт, которым они готовы были поделиться. Откровения каждого из них нас обескуражили...

Концепция документального фильма такова: американский, британский, французский и российский актеры читают реальные письма солдат с фронта своим семьям (из тех стран коалиции, откуда эти солдаты родом - США, Британия, Франция, Россия). Нам, создателям фильма, кажется, что он получился искренним и настоящим, и очень приятно что артисты с такими именами, известные во всем мире, с радостью согласились принять участие в этой работе".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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