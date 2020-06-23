Токийский "Диснейленд" возобновит работу в июле

Токийский парк развлечений "Диснейленд" откроет свои двери для посетителей с 1 июля после четырехмесячного перерыва, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Киодо.

Администрация комплекса намерена принять строгие меры для предупреждения распространения инфекции. В частности, людей будут запускать на территорию только в гигиенических масках после контрольного замера температуры тела. Кроме того, от отдыхающих будут требовать соблюдения социальной дистанции в очередях к аттракционам. Входные билеты в "Диснейленд" изначально будут распродаваться онлайн ограниченными партиями.

В настоящее время в Японии зарегистрировано более 18 тысяч заболевших COVID-19. Это без учета 712 заразившихся из числа пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Наибольшее число инфицированных выявлено в Токио, где обнаружено в общей сложности 5840 человек с положительными пробами на коронавирус.