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Рубрика: В мире

Токийский "Диснейленд" возобновит работу в июле

Текст: Александр Ленин (Токио)

Токийский парк развлечений "Диснейленд" откроет свои двери для посетителей с 1 июля после четырехмесячного перерыва, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Киодо.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
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Администрация комплекса намерена принять строгие меры для предупреждения распространения инфекции. В частности, людей будут запускать на территорию только в гигиенических масках после контрольного замера температуры тела. Кроме того, от отдыхающих будут требовать соблюдения социальной дистанции в очередях к аттракционам. Входные билеты в "Диснейленд" изначально будут распродаваться онлайн ограниченными партиями.

В настоящее время в Японии зарегистрировано более 18 тысяч заболевших COVID-19. Это без учета 712 заразившихся из числа пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess. Наибольшее число инфицированных выявлено в Токио, где обнаружено в общей сложности 5840 человек с положительными пробами на коронавирус.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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