Трамп назвал действия Обамы госизменой

Трамп заявил, что его разговоры во время предвыборной кампании в 2016 году прослушивались подчиненными экс-президента Барака Обамы, и назвал это "государственной изменой". Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу CBN News.

По словам Трампа, "речь идет о государственной измене. Я давно уже говорил, что они шпионили за нами, прослушивали".

Ранее, в 2017 году, Трамп призвал Конгресс США проверить, были ли злоупотребления со стороны администрации Обамы во время подготовки к выборам. В 2018 году он намеревался поручить Минюсту проверить, не было ли требований со стороны администрации Обамы привлечь спецслужбы к слежке за ним. В частности, Трамп считает, что ФБР заслало в его предвыборный штаб своего информатора.

Трамп не раз негативно отзывался о политике Обамы. По его мнению, из-за "тупости" политики последнего в отношении России отношения между странами упали до столь низкого уровня. Также Трамп полагает, что Россия начала разработку гиперзвукового оружия после того, как узнала о планах администрации Обамы начать работу в этом направлении.