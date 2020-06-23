Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с КНР

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о расторжении торговой сделки с Китаем. Ранее эту информацию распространил советник американского президента по торговле Питер Наварро. В эфире телеканала Fox News он заявил, что Трамп решил расторгнуть сделку с Китаем из-за коронавируса.

Однако сам президент заявил в Twitter, что соглашение с Китаем в полной сохранности. Американский лидер также выразил уверенность, что КНР будет и дальше выполнять условия сделки.

Напомним, церемония заключения соглашения по первой фазе торговой сделки между двумя странами состоялась 15 января в Вашингтоне. Документ подписали Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции.