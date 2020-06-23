Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи ряда виз

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о приостановке выдачи виз категорий H-1B, H-2B, J и L до 31 декабря 2020 года. Это делается с целью освобождения рабочих мест для американцев.

Граждане США вынуждены конкурировать с иностранными гражданами за рабочие места в каждом секторе американской экономики, говорится в тексте документа, распространенного Белым домом. "В экстраординарных обстоятельствах снижения экономической активности из-за вспышки COVID-19 определенные неиммиграционные визовые программы, позволяющие такое трудоустройство, представляют необычайную угрозу занятости американских работников", - цитирует РИА Новости.

Ране высокопоставленный представитель администрации США сообщал, что в число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах). По данным властей США, данный шаг позволит освободить до конца года около 525 тысяч рабочих мест.

Таким образом, Дональд Трамп претворяет в жизнь свои предвыборные обещания. Важное место среди них отводится борьбе с нелегальной миграцией и защите рабочих мест американских граждан.