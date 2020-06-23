Трамп распорядился лишать свободы осквернителей памятников на срок до 10 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение арестовывать всех осквернителей памятников и приговаривать их к длительным срокам заключения.

"Я уполномочил федеральное правительство арестовывать всякого, кто совершает акты вандализма или уничтожает любой памятник, статую или другую федеральную собственность подобного типа в США, и приговаривать их к лишению свободы сроком до 10 лет", - написал он в своем Twitter.

Также президент отметил, что распоряжение вступает в силу немедленно, и может быть задействовано задним числом, то есть в отношении тех, кто был замечен в осквернении памятников ранее.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что "не будет никаких исключений".

Ранее в центре столицы США на площади Лафайетт толпа протестующих против расизма и действий полиции попыталась снести памятник седьмому президенту Эндрю Джексону. При защите монумента несколько полицейских получили ранения и травмы, когда вандалы стали закидывать их камнями и бутылками.

Массовый снос памятников в США продолжается уже несколько недель, начавшись вскоре после убийства полицейским безработного чернокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Сначала вандалы сносили памятники конфедератам, поскольку они выступали за сохранение рабства, а затем толпы стали ронять и уродовать практически все монументы без разбора.