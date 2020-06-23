Трамп заморозил выдачу виз по ряду профессий

"В рамках наших усилий по инициативе "Америка прежде всего" президент принял решение приостановить выдачу некоторых типов виз до конца этого года", - проинформировал высокопоставленный представитель Белого дома. Речь идет о разрешениях на въезд, благодаря которым компании привлекали дешевую иностранную рабочую силу (H-1B, H-2B, H-4, L-1 и J-1). По идее Трампа, заморозка выдачи виз позволит защитить американских рабочих в условиях пандемии коронавируса, предоставить им свыше 500 тысяч рабочих мест, которые могли бы занять приезжие.
Таким образом, до конца года в США не смогут попасть квалифицированные рабочие, претендующие на места в технологических предприятиях, потенциальные менеджеры в крупных компаниях, работники гостиничного и строительного секторов, а также профессора университетов в рамках программ обменов.
При этом решение не распространяется на работников сельского хозяйства, медработников и нянь. Оно также не повлияет на тех, кто уже попал в США (в 2019 года по указанным визам в страну прибыли 240 тысяч человек).
В настоящее время безработица в США составляет 13,3 процента. По мнению Трампа, эта цифра столь высока потому, что ряд компаний предпочитает нанимать иностранцев, а не американцев. Как обращают внимание СМИ, принятое решение идет в русле политики Трампа, заявленной им после победы на президентских выборах.