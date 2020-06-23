Трамп заморозил выдачу виз по ряду профессий

Президент США Дональд Трамп заморозил выдачу новых рабочих виз по ряду профессий. Как отмечают местные СМИ, запрет будет действовать как минимум до 2021 года. Таким образом американский лидер хочет повысить занять населения самих Соединенных Штатов.

"В рамках наших усилий по инициативе "Америка прежде всего" президент принял решение приостановить выдачу некоторых типов виз до конца этого года", - проинформировал высокопоставленный представитель Белого дома. Речь идет о разрешениях на въезд, благодаря которым компании привлекали дешевую иностранную рабочую силу (H-1B, H-2B, H-4, L-1 и J-1). По идее Трампа, заморозка выдачи виз позволит защитить американских рабочих в условиях пандемии коронавируса, предоставить им свыше 500 тысяч рабочих мест, которые могли бы занять приезжие.

Таким образом, до конца года в США не смогут попасть квалифицированные рабочие, претендующие на места в технологических предприятиях, потенциальные менеджеры в крупных компаниях, работники гостиничного и строительного секторов, а также профессора университетов в рамках программ обменов.

При этом решение не распространяется на работников сельского хозяйства, медработников и нянь. Оно также не повлияет на тех, кто уже попал в США (в 2019 года по указанным визам в страну прибыли 240 тысяч человек).

В настоящее время безработица в США составляет 13,3 процента. По мнению Трампа, эта цифра столь высока потому, что ряд компаний предпочитает нанимать иностранцев, а не американцев. Как обращают внимание СМИ, принятое решение идет в русле политики Трампа, заявленной им после победы на президентских выборах.